Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçında Doğukan, Serdar ve Drole yok

Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ile cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Ligde ilk üç haftayı maç kaybetmeden geçiren Antalyaspor, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 puan kazanmayı hedefliyor.



Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda takım, kuvvet, dayanıklılık çalıştı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ligde 2020'de oynadığı 9 dış saha maçında kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu seriyi Malatya deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkararak kulüp rekorunu geliştirmeyi istiyor. Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Doğukan Sinik, Serdar Gürler ile Drole, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

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