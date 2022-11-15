Semih Kaya, Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğu unutamıyor! "Tüm takım bir gece önce..."

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Futbolu kısa süre önce bırakan Semih Kaya’ya veda niteliğinde olan organizasyona; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.

Dursun Özbek’ten Semih Kaya sözleri

Programda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bir Galatasaraylıyı tarif etmek isterseniz Semih Kaya’yı tarif edin yeter. Galatasaray’ın içinden yetişmiş bir kardeşim. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için İbrahim Hatipoğlu başkanıma teşekkür ediyorum. Semih Kaya bu organizasyonu hak ediyor. Kendisini burada görmekten dolayı çok mutluyum. Hafta sonu çok güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet kesinlikle tesadüf değil. Çalışmaların sonucu Galatasaray futbol takımının geldiği noktayı gösteriyor. Bir önceki hafta 7’de 7, bu hafta amatör branşlar da dahil 6’da 6 yaptık. Galatasaray sadece futbol değil, bir spor kulübüdür. Cumhuriyetin 100. yılında tüm kupaları talibiz. Bu isteğimizin yerine geleceğine inanıyoruz. Bu başarımıza katkı veren değerli sporcularımızı ve tüm teknik ekibimizi kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

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“Galatasaray’da tabii ki görev alacaktır”

“Bu güzel organizasyon Semih Kaya’nın organizasyonu. Semih’in nikah şahidi de bendim. Yaptığım şahitlikler kız istemeler de dahil tümünde başarılı oluyorum. Semih’in de zaten güzel bir evliliği var. (Gülerek) Bundan sonra da Galatasaray’da tabii ki görev alacaktır. Her konuda kendisine yardımcı olur ve destek veririz. Semih’e nice yıllar teknik kadromuzda da hizmet etmesini diliyorum.”

“Etrafa korku salan ve coşku veren bir takımımız”

Semih Kaya’ya GSYİAD'ın hazırladığı duygusal klip ve plaket takdiminin öncesi söz alan 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu "Hafta sonu takımımızın oynadığı muhteşem futbol, tarihi galibiyet hepimizi çok gururlandırdı. Bunun için bu takımın mimari, başta başkanımız ve tüm yönetim kuruluna Galatasaraylılar olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten böyle güzel bir futbol ve galibiyeti özlemiştik. Galatasaray’ın bundan sonra önü açık, etrafa korku salan ve coşku veren bir takımımız oldu.” dedi.

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Semih Kaya: “İyi ki Galatasaray’ın yetiştirdiği bir futbolcuyum”

“Kendisi için hazırlanan duygusal veda videosunu izledikten sonra konuşan Semih Kaya; “Alışkın değilim ben böyle kürsülerde konuşmaya. Genelde yaptığım her şeyi sahada yaptım. Güzel günler yaşadım. Kupalar kazandım. Beni unutmadığınız ve değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaray’ın yetiştirdiği bir futbolcuyum.”

Kadıköy’de kazanılan kupa

“O gece 03.30, 04.00 gibi uyuyamadım ve sadece ben uyuyamadım sanıyordum. Koridordan sesler geliyordu. Yarım puan alsak bile şampiyon oluyoruz. Ezeli rakibinizin stadına gidiyorsunuz. Kapıyı açtım ve Muslera koridorda yürüyor. Biraz yürüdüm çat kapı açıldı Selçuk ağabey. Biraz daha sonra Hakan ağabey çıktı. Dedim ‘13-14 saat sonra maça gideceğiz kimse uyumuyor.’ Bütün herkes maçı o gece yaşıyordu. 3 saatlik uykuyla maça çıktık. Ben kendimi şanslı ve gururlu hissediyorum. Unutamayacağım anlardan bir tanesi. Maç bittikten sonra zaten kupayı karanlıkta kaldırdık. Böyle güzel hatıralar çok güzel ve de unutulmaz.”

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Galatasaray’ın şampiyonluğunu kaybettiği Malatyaspor karşılaşması

Artık futbol hayatımı sonlandırdığım için rahat söyleyebilirim. Kale arkasından bir taraftarımız seslendi ve ‘Yeter Semih ne yapıyorsun dediler’ Ben de ‘Bana öğretilen Galatasaray’ın yetiştirdiği ve öğretilenler doğrultusunda gerekeni yaptım.’ dedim. Fatih Hoca da, ‘ Çıkın aslanlar gibi savaşın ve oynayın’ dedi. Biz de mücadelemizi verdik. O şekilde davranmamış olsaydım, burada belki de olamayacaktım.

Kariyer hedefi

“Lisans alacağım. Teknik direktör mü, yardımcı hoca mı onu göreceğiz. Ben altyapıdan geldiğim için alt kategorilerden bir takım da olabilir.”