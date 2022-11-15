Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'de neler oldu? "Bence skandal, utanç verici..."

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Süper Lig, Dünya Kupası arasına girdi. Hadi Ben Kaçtım'da Okay Karacan son haftayı ele aldı.



Beşiktaş haftayı maç yapmadan tamamladı. Fenerbahçe, Pedro'nun kırmızı kartının bedelini ağır ödedi. Galatasaray ise lgin en iyi savunma takımı Başakşehir'i 7 golle mağlup ederek haftanın sürprizini yaptı.



Okay Karacan'ın anlatımıyla gündemin tüm detaylarıyla masaya yatırıldığı Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında...

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"BENCE BİR SKANDAL, UTANÇ VERİCİ"

"Hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ligi ve Avrupa kupalarını kısa kestik. Bana kalırsa bu kupada olmamamız bir skandal. Hakemlerimizin olmaması bir skandal. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun orada olabilirdi. Biz elimizle ittik bu Dünya Kupası'nı. Futbol üreticisi bir ülke olduğumuzu iddia ediyorsak ve sadece takımlardan giden oyuncuların sayısı haber oluyorsa külliyen zarardayız demektir."

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"ESAS ADAM FENERBAHÇE"

"Esas adam yenildi. Esas adam Fenerbahçe. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yollarına devam etti. Hocanın, kulübün ve taraftarın performansı bambaşkaydı. Galatasaray ise korku tünellerinden geçti. Son bölümde Icardi ve Mertes coştu, esas adamlardan diğeri de coştu derken Dünya Kupası arası geldi."

"JESUS ÇOK DOĞRU BİR PLANLAMA YAPTI"

"Fenerbahçe'de Jorge Jesus çok doğru bir planlama yaptı. Oyuncularının fiziksel olarak tükeneceği döneme göre planlama yaptı. Araya Dünya Kupası girdi. Jorge Jesus'u tebrik etmek gerekiyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında iki puan var deniyor. Geçen sene Avrupa'yı taşırken ligde 13'lere kadar düştü. Türk futbolunda Avrupa ile ligi birlikte götürmek zayıftır. Ama bu adam götürdü. Fenerbahçe birkaç oyuncu takviyesiyle problem olmasını engeller."

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"BUNU DEME HAKKIMIZ YOK"

"Evet Crespo varsa Crespo ile başlanır ancak konu Jorge Jesus ise 'Neden Crespo ile başlamadın?" deme hakkımız yok. Geriye dönüp baktığımız zaman hep doğru oyuncuları, doğru zamanda, doğru yerde kullandı. Bunu deme hakkımızı doğurmuyor.Jorge Jesus ilk kez hakemlerle ilgili konuştu, sezonun ikinci bölümünün farklı olacağının göstergesi bu."

"FAVORİ FENERBAHÇE, ŞENOL GÜNEŞ SIRADIŞI İŞLER YAPMALI

"Şampiyonluk favorim Jorge Jesus. Galatasaray sistemini oturttu. Şenol Güneş'in sıradışı işler yapması gerekiyor. Mertens ve Icardi, Galatasaray'ın büyüklüğünün farkına vardı. Burada en büyük rakip takımın semtinde yemek yediğinde bile para vermiyorsun, seversin bu memleketi. Galatasaray havalı bir takım oldu. Okan Buruk'a hakkını vermek gerekir."

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"TRABZONSPOR AÇLIĞINI KAYBETMİŞ"

"Fenerbahçe - Galatasaray yılı olacak. Trabzonspor'un düşüşünü artık anlamlandırabiliyorum. Trabzonspor ve şehir açlığını kaybetmiş. Trabzonspor'un tam olarak hikayesi bu. Şampiyonluk yarışına ortak olabileceklerini düşünmüyorum."

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMEK İSTEDİ?

"Mahmut Tekdemir'in eşinin yaptığı paylaşıma gerek yoktu. Mahmut'u sıkıntıya soktu. Emre Belözoğlu'nun "seviyemizin ne olduğunu anladık" cümlesi aslında kendi takımını küçümseyen bir mesaj içeriyor. Hem Avrupa hem de lig götürdüler. Arkalarında onları motive edece medya ve tribün yok. Diğerleri gibi avantajlı değiller. Bence Emre Belözoğlu orada 'biz çok kötüyüz, seviyemiz budur' demek istemedi, 'arkadaşlar öyle bir saldınız ki seviyeniz ortaya çıktı' demek istedi."