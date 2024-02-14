Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üst üste altın madalya sevinci! Selçuk Can ve Alperen Berber şampiyon...

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Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kilo finalinde Ulvu Ganizade'yi 2-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya 2’nci turdan başlayan Selçuk Can, Macar rakibi Krisztian Vancza’yı 3-1; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga’yı 11-1 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.

Milli sporcu bu turda Bireysel Rus Narek Oganian’ı 6-0 yenerek finale yükseldi.

Selçuk, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaştı. Selçuk Can, maçın her iki devresinde ihtarla altığı 1’er puanla maçı 2-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.Kariyerinde 2 Avrupa ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan Selçuk Can, ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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BİR ALTIN DA ALPEREN'DEN!

82 kiloda mücadele eden 19 yaşındaki Alperen Berber, Bireysel Rus sporcu Islam Ismailovic Aliyev’i 4-3 yenerek altın madalya kazandı.

Şampiyonada 82 kiloda mücadele eden Alperen Berber, 2’nci turda dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Huseynov’u etkili salto ile 7-1 yendi. Alperen, çeyrek finalde ise Gürcü Gela Bolkvadze’yi de 7-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Milli sporcu, bu turda Bulgar rakibi Ayk Mnatsakanyan’ı 5-1 yendi ve altın madalya için Bireysel Rus sporcu Islam Ismailovic Aliyev ile karşılaştı. Final maçının ilk dakikasında Alperen, boyundurukla 2-0 öne geçti. Rakibinin oyununa 4 puan verilse de kenar yönetimi itiraz etti ve itiraz kabul edildi. Skor 3-0 Alperen’nin lehine oldu.

Genç güreşçi, rakibine 1 puan verse de Aliyev’i minder dışına atarak skoru 4-1’e getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Alperen, rakibi karşısında çok dikkatli bir mücadele ortaya koydu. Rakibinin baskısı karşısında Rus sporcunun kenar yönetimi Berber’in faul yaptığı gerekçesiyle itiraz etti ve maç 4-3 oldu. Son saniyelerde Islam Ismailovic Aliyev baskı kursa da Alperen Berber rakibine puan vermedi ve Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

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SELÇUK CAN: MADALYA İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade’yi 2-0 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim ve şampiyon Selçuk Can, açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, “Çok mutluyum. Kariyerimin ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşıyorum. Tarif edilemez bir mutluluk. Şu an heyecandan duygularımı da ifade edemiyorum. Çok kamplar yaptık. Çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım. Şampiyonluk kolay bir şey değil, görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye’me armağan olsun. Büyükler kategorisindeki beşinci madalyam ve ilk altın madalyam. Azeri rakibime daha önce ufak farklarla kaybediyordum. Onu yendik. Olimpiyatlara katılmak hedefim. Allah nasip ederse de katılacağız” diye konuştu.Şampiyon isimlerle çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten milli güreşçi, “Çok şanslıyız. Sürekli başkanlarımız antrenmanlara geliyor. Şampiyonların yanında onları örnek alarak motive ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı

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ŞEREF EROĞLU: BAŞARI VAZGEÇMEYENLERİN ÖDÜLÜDÜR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, çıtayı yükseğe çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bir-iki sporcuyla finalde olduğumuzda ortalığı ayağa kaldırdığımız dönemlerden, bugün grekoromende 5 finale çıktık. 3 gümüş, 1 altın, 1 bronz madalyamız var. 10 sıkletin 5’inde altın madalya için güreştiğimiz olmadı. Olimpiyatlar araç, amaç değil. Olimpiyatlara 158 gün var. Şampiyonlar orada madalyalar için güreşecekler. Kadınlarda, serbestte, grekoromende tecrübelilerle gençleri harmanladık. Ekip olarak hem gençleştiriyoruz. Hem yeniliyoruz, hem de çıtayı yukarı çıkıyoruz. Bütün sporcularımla gurur duyuyorum. Başarı vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Selçuk 4 şampiyonada üçüncü olup 5’incisinde altın madalya kazandı. Selçuk’un antrenörlerine teşekkür ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Selçuk’a ‘Benim sana inandığım kadar sen kendine inandığın gün şampiyon olacaksın’ dedim.”Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim ise “Ekip güzel, şampiyonlar ekibi gibi. Başarı ve başarısızlık ekip işi. Doğru şeylere imza atıyoruz, doğru insanlarla hareket ediyoruz. Yeni isimler çıkıyor. Yeni tarihler yazıyoruz” ifadelerini kullandı

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ALPEREN BERBER: ÇOK GURURLUYUM

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Alperen Berber, “Çok mutlu, çok gururluyum. Başkanım bana inandı, hocalarım bana inandı. Başardığım için çok mutluyum. Aileme çok teşekkür ediyorum. Arkamda dağ gibi duran babama çok teşekkür ediyorum” dedi. Maçta aldığı darbeyle ilgili de konuşan Berber, “Sorumluluğum farkındayım. Vatan için yaptım. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diye konuştu.