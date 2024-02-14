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Kaan Kahriman halterde Avrupa Şampiyonu oldu!

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#Avrupa#Halter#Kaan Kahriman
Kaan Kahriman halterde Avrupa Şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 22:44

Milli sporcumuz Kaan Kahriman, koparmada 142 kg kaldırarak Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, podyuma çıktı. Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi olurken, Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı.
Şampiyonada milli sporcular şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandı.

Bakan Bak'tan Kaan Kahriman için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda koparmada altın madalya kazanan milli sporcu Kaan Kahriman için tebrik mesajı yayımladı.

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Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bulgaristan’ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan milli haltercimiz Kaan Kahriman’ı kutluyorum. Genç sporcularımızın başarıları bizleri ayrıca memnun ediyor ve gururlandırıyor. İnanıyorum ki genç sporcularımızın bu başarıları, kendilerinden sonra gelecek sporcularımız için de önemli bir ilham kaynağı olacak ve Türk sporunu bir adım daha öteye taşıyacaktır. Milli sporcumuz Kaan Kahriman başta olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, milli haltercimizin başarılarının devamını diliyorum.”

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#Avrupa#Halter#Kaan Kahriman

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