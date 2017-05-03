Sektörler Ligi 2017 Şampiyonu belli oldu.

Süper final maçının sonunda Şampiyonluk kupasını müzesine götüren taraf Çuhadaroğlu Holding oldu. Türkiye Sektörler Ligi 2017 sezonu süper finalinde Çuhadaroğlu ve Samet Kalıp takımlarının yanı sıra Çuhadaroğlu Genel Müdürü Kenan Aracı, Gökhan Atsız, Samet Kalıp yetkilileri Erdoğan Yıldız, Mehmet Ünlü, Sektörler Ligi Başkanı Serdar Doğru, TFF Hakemi Metin Boğa hazır bulundu.



Sektörler Ligi 2017 sezonu kupa töreninde Çuhadaroğlu Şampiyonluk kupasını ve Samet Kalıp’ın ikincilik kupasını Sektörler Ligi Başkanı Serdar Doğru takdim ederek yöneticileri ve oyuncuları tebrik etti. Bir hafta önce 23 Nisan turnuvasın da üçüncülük kupasını kaldıran Çuhadaroğlu, 30 Nisan'da 2017 sezonu Şampiyonluk kupasını da kaldırıp müzesine götürmeyi başardı.