Sebastian Szymanski ve Adam Buksa attı, Polonya kazandı! Milot Rahica'dan 2 gol...

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan 4 grupta oynanan 8 maçla devam etti.
Polonya, E Grubu'nda Faroe Adaları'nı 2-0 mağlup ederken goller Fenerbahçeli Sebastian Szymanski ve Antalyaspor forması giyen Adam Buksa'dan geldi.
Kosova'nın Andorra'yı 3-0 yendiği karşılaşmada ise Beşiktaşlı Milot Rashica, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
İŞT ELEMELERDE SONUÇLAR
Letonya 2-0 Ermenistan
Hırvatistan 0-1 Türkiye
İspanya 2-0 İskoçya
Güney Kıbrıs 0-4 Norveç
Faroe Adaları 0-2 Polonya
Arnavutluk 3-0 Çekya
Andorra 0-3 Kosova
Berlarus 0-0 Romanya