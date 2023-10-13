×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sebastian Szymanski ve Adam Buksa attı, Polonya kazandı! Milot Rahica'dan 2 gol...

Güncelleme Tarihi:

#Szymanski#Buksa#Rashica
Sebastian Szymanski ve Adam Buksa attı, Polonya kazandı Milot Rahicadan 2 gol...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 01:21

EURO 2024 Elemeleri'nde 4 grupta 8 maç oynanırken Süper Lig'de forma giyen Sebastian Szymanski, Adam Buksa ve Milot Rashica'nın performansları dikkat çekti.

Haberin Devamı

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan 4 grupta oynanan 8 maçla devam etti.

Polonya, E Grubu'nda Faroe Adaları'nı 2-0 mağlup ederken goller Fenerbahçeli Sebastian Szymanski ve Antalyaspor forması giyen Adam Buksa'dan geldi.

Kosova'nın Andorra'yı 3-0 yendiği karşılaşmada ise Beşiktaşlı Milot Rashica, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Gözden KaçmasınA Milli Takımda Vincenzo Montella dediğini yaptı Hırvatistanda bir ilk yaşandı, Dominik Livakovic...A Milli Takım'da Vincenzo Montella dediğini yaptı! Hırvatistan'da bir ilk yaşandı, Dominik Livakovic...Haberi görüntüle

İŞT ELEMELERDE SONUÇLAR

Letonya 2-0 Ermenistan
Hırvatistan 0-1 Türkiye
İspanya 2-0 İskoçya
Güney Kıbrıs 0-4 Norveç
Faroe Adaları 0-2 Polonya
Arnavutluk 3-0 Çekya
Andorra 0-3 Kosova
Berlarus 0-0 Romanya

Haberle ilgili daha fazlası:
#Szymanski#Buksa#Rashica

BAKMADAN GEÇME!