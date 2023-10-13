Sebastian Szymanski ve Adam Buksa attı, Polonya kazandı! Milot Rahica'dan 2 gol...

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan 4 grupta oynanan 8 maçla devam etti.

Polonya, E Grubu'nda Faroe Adaları'nı 2-0 mağlup ederken goller Fenerbahçeli Sebastian Szymanski ve Antalyaspor forması giyen Adam Buksa'dan geldi.

Kosova'nın Andorra'yı 3-0 yendiği karşılaşmada ise Beşiktaşlı Milot Rashica, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

İŞT ELEMELERDE SONUÇLAR

Letonya 2-0 Ermenistan

Hırvatistan 0-1 Türkiye

İspanya 2-0 İskoçya

Güney Kıbrıs 0-4 Norveç

Faroe Adaları 0-2 Polonya

Arnavutluk 3-0 Çekya

Andorra 0-3 Kosova

Berlarus 0-0 Romanya