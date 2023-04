Schumacher ailesi skandal yapay zeka röportajına dava açıyor! Michael Schumacher ile konuşmuş gibi yayınlamışlardı...

Haberin Devamı

Kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren 10 yıldır kendisinden güzel haber beklenen efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in ailesi, dünya şampiyonu sporcuyla "yapay zeka tarafından üretilen bir söyleşi yapan" Alman dergisine dava açmaya hazırlanıyor.

Alman dergisi Die Aktuelle tarafından yayınlanan ve ciddi şekilde eleştiri alan yapay zeka röportajının ardından Michael Schumacher'in ailesi harekete geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Schumacher ailesi sözcüsü, bahsi geçen dergi hakkında yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

2013 yılında gerçekleşen talihsiz kazanın ardından Michael Schumacher'in mahremiyetine büyük özen gösteren ve aradan geçen 10 yılda tek bir fotoğrafın bile basına sızmasının önüne geçen Schumacher ailesi, açmaya hazırlandığı davaya ciddiye alıyor.

Haberin Devamı

RÖPORTAJDA TEPKİ ÇEKEN METİNLER

Die Aktuelle , "Arkadaşlarından gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Cevaplar tamamen ondan! Michael Schumacher, 54 yaşında!" ifadeleriyle duyurduğu röportajda aslında efsane pilot ile değil bir yapay zekayle konuşmuştu. Derginin kapağına ise efsane pilotun gülen bir fotoğrafı kullanılmış ve "Michael Schumacher ilk söyleşi" başlığı atılmıştı.

Yapay zekanın Michael Schumacher'in ağzındanmış gibi ürettiği cümleler arasında, "Kazadan sonra hayatım tamamen değişti. Eşim, çocuklarım ve tüm aile için çok kötü günlerdi" ifadeleri yer almıştı. Sözde röportajda ayrıca, "O kadar kötü yaralandım ki aylarca bir tür yapay komada kaldım, başka türlü vücudum bunu kaldıramazdı" denilmişti.

BU DERGİYLE İLK KEZ DAVALIK OLMUYORLAR

Die Aktuelle, 2014 yılında Michael Schumacher ve eşi Corinna'nın bir fotoğrafını 'Uyanık' başlığıyla kapağına koymuş, ancak söz konusu haber geçmişte komadan uyanan başka kişilerle ilgili olmuştu.

Haberin Devamı

Aynıca dergi ertesi yıl ise Corinna'nın hayatına 'yeni bir aşkın' girdiğini belirten bir ön haberin ardından Schumacher ailesine açtığı davayı kazanmış, ancak haber çiftin kızları Gina ile ilgili çıkmıştı.

TIBBİ DURUMU HALA GİZLENİYOR

Michael Schumacher'in tıbbi durumu gizliliğini koruyor. Schumacher ailesinin ise İsviçre'deki evinde olduğuna düşünülüyor.

BELGESELDE NELER SÖYLEDİ?

Corinna Schumacher, eşinin durumuna ilişkin yayınlanan bir belgeselde konuşmuştu. Corinna, "Michael burada. Farklı ama burada ve bu bize güç veriyor. Birlikteyiz. Evde birlikte yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'ı iyileştirmek ve rahat olmasını sağlamak için; ona ailemizi, bağımızı hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve her ne olursa olsun, her zaman elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız. Michael'ın sevdiği şekilde bir aile olarak hayatımıza devam ediyoruz. Onun her zaman söylediği gibi: 'Özel özeldir'. Özel hayatından mümkün olduğunca keyif almaya devam edebilmesi benim için çok önemli. Michael bizi her zaman korudu ve şimdi de biz Michael'ı koruyoruz." demişti.

Haberin Devamı