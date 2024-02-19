Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı! Daha önce yapılmayanı yaptı...

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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, sarı - lacivertliler oldu. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynnan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun 80-67'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı sekizinci kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko, kupasını düzenlenen törenle kaldırdı. Sarı - lacivertliler, şampiyonluk kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Final maçının en değerli oyuncusu ise 10 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 1 top çalmayla mücadele eden Nick Calathes oldu.

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JASIKEVICIUS TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saruas Jasikevicius, Türkiye Kupası zaferiyle birlikte kulüp tarihine geçti.

Takımının başında ilk kupasını kazanan Litvanyalı koç, hem oyuncu hem de başantrenör olarak Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan dördüncü isim oldu.

Fenerbahçe Beko tarihinde bu başarıyı gerçekleştiren ilk isim olan Jasikevicius, tarihe adını yazdırdı.

Litvanyalı başantrenör, 2011'de oyuncu olarak kazandığı Türkiye Kupası'nı 2024'te koç olarak kazandı.

Türk basketbolunda bu başarıyı daha önce Mehmet Baturalp, Tolga Öngören ve Ufuk Sarıca gerçekleştirmişti. Ancak üç isim de hem oyuncu hem koç olarak kazandığı Türkiye Kupası'nı farklı takımlarla elde etmişti.

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Fenerbahçe Beko sezon başında Jasikevicius değişimiyle, İtoudis kaprislerinden kurtularak küllerinden doğdu. Erdem Can yanlış seçiminden, tren kaçtıktan sonra dönen Anadolu Efes ise marka değeri yüksek takımını heba etti.

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Yarı finalde Beşiktaş’a savunmada nefes aldırmayan, hücumda ise Melih, Emre ve Tarık’ın üçlükleriyle oyunu nakış gibi işleyen sarı lacivertliler ile, Larkin’in penetreleri ile Pınar Karşıyaka’yı elemine eden Efes Konya’da finalde buluştular.

Efes, Osmani’yi dipte sırtı dönük pivot olarak kullanıp potaya yüklenerek başladı maça. Dışarıdan isabet arayan Fenerbahçe’de ise Hayes-Davis hücumunun belkemiğiydi.

3. ÇEYREKTE iŞiN RENGi BELLi OLDU

Motley’i pota altında doğru kullanıp Efes’i sayı orucuna sokan Fenerbahçe kaçtı ama maçı kıramadı ilk yarıda. Karar verici 3. çeyrekte hücum ribaundlarının tamamını Fenerbahçe toplayınca 2. şans sayılarıyla farkı 14 sayıya çıkardı. Maç boyu bütün rotasyonundan istediğini alan Jasikevicius, Efes’in son çeyrekteki atağını da oyunu doğru okuyarak boşa çıkartıp, kupaya uzandı.