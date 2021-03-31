Saraybosna'da müthiş kapışma! Bosna Hersek'in Fransa karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BOSNA HERSEK

- Robert Prosinecki sonrası Dusan Bajevic ile yola devam eden Bosna Hersek, 8 maçlık periyotta hiç galibiyet alamayınca, bayrağı Ivaylo Petev devralmıştı. Petev de ilk maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

- Petev, önceki antrenörlerin aksine, Miralem Pjanic'i Gojko Cimirot'un yanına çekerek orta alanı daha kalabalık ve daha dirençli hale getirdi.

- Kalede Süper Lig'den tanıdık bir isim, Konyasporlu Ibrahim Sehic olacak. Göztepe'den Marko Mihojevic ve yine Konyaspor'dan Amir Hadziahmedovic ise muhtemelen maça kulübede başlar.

- Başakşehir'le efsaneleşen Edin Visca ilk açıklanan aday kadroda yer alıyordu ancak sakatlığı nedeniyle Finlandiya maçı öncesi kamp kadrosundan çıkartılmıştı.

FRANSA

- Ukrayna ile berabere kalıp Kazakistan'ı deplasmanda yenen Fransa'da, N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle yok.

- Daha önce "A" takım seviyesinde forma şansı bulan Jonathan Ikone ve Eduardo Camavinga, "U21" takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteriyor.

- TD Didier Deschamps, Anthony Martial'ın hafif bir sakatlığı olduğunu ve durumunun maç saati netleşeceğini açıkladı. Paul Pogba'nın da merak edilecek bir sağlık problemi olmadığını belirtti.

- Kanatlarda Kylian Mbappe ve Kingsley Coman forma giyecek, hücum merkezinde Olivier Giroud olacak. Antoine Griezmann'ı Giroud'nun gerisinde, "10 numara" olarak tabir ettiğimiz pozisyonda izleyebiliriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bosna Hersek son 10 maçında galibiyet yüzü göremedi! (5 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Fransa'nın son 6 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%49'luk kesim formsuz görüntüde olan Bosna Hersek karşısında Horozlar'a güveniyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.