San Marino tarih yazdı! Yenildikleri maçta çılgınlar gibi sevindiler

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EURO 2024 Elemeleri H Grubu’nda San Marino deplasmanda Kazakistan’a beklendiği üzere mağlup oldu ancak İtalya sınırları içindeki bu minik ülkenin milli takımı kendileri açısından tarihi bir başarı elde etti.

FIFA’ya üye 211 ülke arasında son sırada yer alan San Marino, 3-1 kaybettiği maçın 61. dakikasında Simone Franciosi ile bir gol buldu. Bu gol San Marino teknik heyeti ve futbolcularında büyük bir sevinç yaşattı. Bir önceki müsabakasında Danimarka’yı konuk eden ve 2-1 yenildiği bu maçta da ağları sarsan San Marino üst üste 2 maçta gol bulmuş oldu.

San Marino 2024 yılı içinde oynadığı 9 maçı da kaybetti ve attığı iki gol de son iki maçta geldi. Mavi Beyazlılar son galibiyetlerini 28 Mart 2022’de Afrika ülkelerinden Yeşilburun Adaları’na karşı 2-0’lık skorla elde etti.