Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse'den çok özel açıklamalar: Galatasaray maçı çılgınca olacak | Transfer sorusuna yanıt: Her futbolcunun hayali...

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 11. hafta sonunda ligde 2. sırada bulunan Samsunspor'un önemli isimlerinden Carlo Holse, Gamze Türk'ün sorularını yanıtladı. Takımının yükselişindeki sırrı açıklayan Holse, bu sezon artışa geçen performansına da değindi. Transfer tahtalarının kapalı olması konusunda da görüş bildiren 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray maçına ve hocası Thomas Reis'e özel parantez açtı.

İşte Carlo Holse'nin açıklamaları

- Öncelikle nasılsın?

Çok iyiyim. Hafta sonunu bekliyorum, büyük, önemli bir maç olacak.

- O maçı konuşacağız ama öncelikle Samsunspor’u konuşmak istiyorum. Çünkü geçen yıldan farklı bir Samsunspor var. Fark ne?

İyi sonuçlar almamızın ana sebebi transfer yasağında çok fazla oyuncuyu tuttuk. Tüm oyuncular birbirini daha iyi tanıyor. Saha içinde ve dışında ilişkimiz daha iyiye gidiyor. Daha bütünüz, bence bu ana sebep.

- İkinci sıradasınız. Fena değil?

Hayır, çok iyi. Geçen sezonla kıyasladığımızda küme düşmemeye çalışıyorduk. Güzel hissettiriyor.

- Bunu bekliyor muydun?

Hayır, dürüst olmak gerekirse hayır. Geçen sezonu güzel kapattığımızı düşünüyorum, puan toplayabilmiştik. Kadromuzu koruduğumuzda iyi sonuçlar alacağımızı bekliyordum. Her zaman söylediğim gibi iyi oyuncularımız var, iletişim ve doğru hocayla, herkesin dahil olması lazım. Yani harika.

- Hocadan bahsettin. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Thomas Reis ne yaptığını biliyor, herkes oyuna bakışını seviyor. Onun mantalitesini nasıl tarif edersin?

Bence oyuncularını tanımak önemli. Yeteneklerini, güçlü yanlarının bilmeli ama zayıf yönlerinin de farkında olmalısınız. Bize sahada kendimizi göstermek adına özgürlük tanıyor. Tabii ki taktiksel bir sistemimiz var, bazı sınırlarımız da var ama günün sonunda bizim gibi iyi oyunculara sahipseniz onların kendini ifade etmesine izin vermelisiniz. Topa sahip olduğumuzda özgürüz ve savunmada herkesin bu yıl görebileceği gibi gollere izin vermeme konusunda hırslıyız. Geçen yıl da savunma açısında iyiydik ama bu yıl daha saldırgan olduğumuzu düşünüyorum.

- Sahada hangi pozisyonda daha rahat hissediyorsun? 8,10, kanat?

Kariyerim boyunca tüm pozisyonlarda oynadım. Benim için mesele oyunumla uyuşması değil. Kariyerim boyunca çok fazla hocayla çalıştım ve hepsi beni farklı pozisyonlarda değerlendirdi. Benim için mesele takıma yardım etmek, 8, 10 ya da kanatlar, benim için büyük bir mesele değil. Oyunumun 8, 10 ya da kanatlara uyduğunu düşünüyorum. Eğer takımın bir kanata ihtiyacı varsa oradayım, bir sonraki oyunda 10 numaraya ihtiyaçları varsa oradayım. 8 ve 10 benim en rahat hissettiğim pozisyonlar ama fark etmez.

- Şimdi biraz numaralara bakalım. Geçen sezon 33 maçta 5 gol, bu yıl 11 maçta 5 gol. Birden forvet mi oldun?

Hayır, olmadım. Aynı zamanda bu yıl çok fazla şansı değerlendiremedim, daha fazla olabilirdi. Bu sadece zamanlama meselesi, benim oyunum tüm golleri atmak üzerine kurulu değil ama takım arkadaşlarım benim gol atmam için doğru durumu oluşturuyor. Bunun için ve takım arkadaşlarım için minnettarım çünkü golleri tek başıma atamazdım. Bu yıl farklıyız ama son aylarda ne oldu bilmiyorum.

- Çok iyi gidiyorsunuz, iyi bir iş çıkarıyorsunuz. Bu hafta sonu önemli bir karşılaşma var, bahsettin, Galatasaray maçı. Nasıl olacak, oyun hakkında ne düşünüyorsun?

Çılgınca bir maç olacak. Geçen sezon stadyumlarındaki ilk maçımdaki atmosferi hatırlıyorum. Etkileyici olacak. Futbolcular bu tarz deneyimleri, stadyumları, maçları severler. Geçen sezona kıyasla iki en iyi takım olacak. Bu tarz karşılaşmaları seviyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum.

- Samsunspor çok iyi bir takım ama büyük takımlarda oynamak ister misin? İstanbul’da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi…

Her futbolcunun istekleri vardır, benim de var. Şu an burayı seviyorum, bana ve aileme ev gibi hissettirmeye başladı. Her futbolcunun büyük sahnelere çıkma tutkusu vardır, Türkiye ya da Avrupa’da ya da Amerika… Benim için fark etmiyor, tüm fırsatları değerlendiriyorum. Burada olduğum için de minnettarım.

- Samsunspor taraftarlarını konuşalım. Oldukça tutkulular ve sizi her zaman destekliyorlar. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?

Seviyorum, seviyorum. Açıkçası aldığımız bu desteğe aşina değilim. Geçen sene takım iyi değilken de bu desteği görmek harikaydı. Bu yıl iyi giderken de bizi destekliyorlar. Deplasmana gittiğimizde, bize ayrılan kısım hep dolu oluyor. Bu çılgınca. Aynı zamanda şu an olduğumuz pozisyonunda ana sebeplerinden biri aldığımız bu sevgi. Başakşehir’e karşı birkaç fırsatı değerlendiremediğimde bile benimle gurur duyuyorlardı. Bir oyuncu olarak bu tarz şeyleri hatırlıyorsun ve sadece bunun için minnettarım.

- Bu senin Türkiye’de ve Samsun’da ikinci yılın. Şehir hakkında ne düşünüyorsun?

Çok güzel. Başkan bana Türkiye’nin Miami’si olduğunu söylemişti. Genellikle büyük şehirlere alışkınım, Kopenhag biraz farklı.

- Kopenhag daha soğuk.

Evet daha soğuk ama büyük bir şehir. Paris, Londra ya da Amsterdam ile kıyaslıyorum. Burası biraz farklı. Şehir bana hiçbir yerden tanıdık gelmiyor ama farklı bir kültür öğreniyorum. Bu da benim için yeni bir mücadele. Eğleniyorum, hava güzel, şehirde güzel mekanlar var.

QUIZ

- Şimdi quizlere geçiyoruz. Hazır mısın?

Hazırım.

- Çalıştığın en iyi teknik direktör?

Ligdeki pozisyonumuzu düşündüğümüzde şu an çalıştığım kişiyi söylememek adaletsiz olur. Eğer Samsunspor’u ikinci sıraya çıkaran bir hocanız varsa onu yenmek zor.

- Çalıştığın en kötü teknik direktör?

Beni zor durumda bırakıyorsun.

- Herkesin en azından bir tane vardır.

Evet. Norveç’te oynadığım zaman vardı. Adını söylemek istemiyorum ama…

-Neden? Bana adını söyle…

Çünkü aynı hocayla tekrar çalışıp çalışmayacağını bilemezsin. Şansımı zorlamak istemiyorum. Lütfen bana adını söyletme.

- Tamam, seni zorlamayacağım. En iyi takım arkadaşın?

En iyi takım arkadaşıma Olivier Ntcham diyeceğim. Ya da Sporting Lisbon’da oynayan dostum Morten Hjulmand diyeceğim.

- Hangisi?

Olivier Ntcham diyelim ve ona biraz güven verelim.

- En kötü takım arkadaşın?

Kalite olarak mı?

- Hayır, hoşlanmadığın.

Kopenhag’da ilk oynadığım kulüpte birkaç kişi vardı. Ama yine aynı cevabı alacaksın çünkü onlarla tekrar

oynayabilirim.

- Ama hiçbir şey, hiçbir isim söylemiyorsun.

Üzgünüm, söyleyemem.

- Bu röportajı görmeyecek.

Asla bilemezsin.

- Tamam söylemeyeceksin.

Hayır, lütfen söyletme.

- Tamam. Samsunspor’un en komiği?

Rick van Drongelen.

- Neden? Sürekli şaka mı yapıyor?

Şaka yapıyor ama aynı zamanda bir noktada sarkastik. Bazen çok fazla olabiliyor ama dengeyi bulduğunda çok komik.

- En çok kim konuşur?

Yine o.

- Takımın DJ’i kim?

O benim.

- Sen mi? Ne çalıyorsun?

Soyunma odasındaki herkesi mutlu etmeye çalışıyorum. Çok fazla uyruktan insan var. İspanyolca, İngilizce, Türkçe şarkılar da var, benim için zor olsa da.

- Ne tarz Türkçe şarkılar?

Sadece bir oynatma listesinde en iyi Türkçe şarkılara baktım, çaldım, beğendiler ve dans ettiler.

- Hiçbirinin adını bilmiyor musun?

Hayır.

- Soyunma odasında çaldıklarınızdan birini hatırlıyor musun?

Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama herkesi mutlu etmeye çalışıyorum. Bence bir oyuna gittiğimizde en önemli şey oyuncuları mutlu etmek. Eğer mutlu olurlarsa iyi oynarlar.

- En stil sahibi kim?

En stil sahibi? Aynı zamanda o da benim. Burada kendimi söylemek istemiyorum o yüzden Kingsley Schindler diyeceğim.

- Süper Lig’in en iyi forveti? Senin takımın haricinde…

Tamam kendi takımımdan seçemiyorum. Ligin en skorer ismini seçeceğim. Ciro Immobile.

- En iyi defans?

Kendi milletimden birini seçeceğim. Galatasaray’dan Victor Nelsson. İyi arkadaşım onu seçmeliyim.

- Bu sezon çok fazla oynamıyor.

Evet oynamıyor ama iyi kulüplere gideceğine dair birçok söylenti vardı. Herkesin onun kalitesini bildiğini düşünüyorum o yüzden onu seçiyorum.

- Konuşuyor musunuz?

Evet, zaman zaman. Birkaç yıl önce Kopenhag’da birlikte oynadık ve milli takımda da oynadık. Evet bazen konuşuyoruz.

- En iyi kanat?

Dusan Tadic diyeceğim.

- Tadic. Neden onu beğeniyorsun?

Dün maçını izledim ve çok iyi oynadı. İnsanlar iyi bir şey yaptığında rakibimiz olsa bile alkışlamalıyız diye düşünüyorum. Çok iyiydi. Kalitesi, bilgisi görebilirsiniz. Topla zekice hareket ediyor. Yaşlı ama iyi oyununu çok beğeniyorum.

- En iyi orta saha?

Karşıma çıkan en iyi orta sahaya Gedson Fernandes diyeceğim. Karşılıklı oynaması en zor kişilerden. Daha önce Tottenham da oynadı. Evet karşılıklı oynamak zor, topla çok hızlı, goller ve asistleri güzel.

- Bu sezon daha iyi.

Evet.

- En iyi kaleci?

En iyi kaleci… Bu hafta sonu karşılaştığımız kaleci iki, üç defa kendi alanında olmayan topları yakaladı. Onu daha önce bilmiyordum.

- Kime karşı oynamıştınız?

Antalya. Pi ile başlıyor ama… (Kenan Piric) Çok iyi bir kaleciydi.

- Adını hatırlamıyorum.

Evet ben de.

- Tamam son iki soru. Favori yemeğin?

Favori yemeğim… Türklerden özür diliyorum ama İtalyan olmalı.

- Hangisi?

Makarna ve Pizza.

- Favori Türk yemeğin?

Pide demeliyim.

- Pide, Samsun pidesi.

Burada en ünlü olan.

- Evet. Favori Türkçe kelimen?

Maşallah.

- Maşallah. Çok iyi.