Manchester City ve Guardiola kabusu yaşıyor: Kariyerinde ilk kez! Ferdi Kadıoğlu neden oynamadı?

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İngiltere Premier Lig 11. hafta maçında Manchester City, öne geçtiği maçta Brighton'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Erling Haaland'ın 23. dakikada attığı golle öne geçen City, 78'de Joao Pedro, 83'te Matthew O'Riley'nin gollerine engel olamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla ligde son iki maçını kaybeden Manchester City, 28 puanlı lider Liverpool'un 5 puan gerisinde ikinci sırada haftayı kapattı. İki maç sonra kazanan Brighton ise 19 puana yükseldi.

FERDİ KADIOĞLU NEDEN OYNAMADI?

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, City karşısında kadroda yer almadı. Gelen haberlere göre ayak parmağında sakatlığı bulunan Ferdi, bu sebeple kadroya dahil edilmedi.

GUARDIOLA KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI!

Daha önce Barcelona ve Bayern Münih'i çalıştıran, Manchester City'nin başında 7 sezonda 6 kez lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

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Pep'in takımı ligde Bournemouth ve Brighton'a 2-1'lik skorlarla; Lig Kupası'nda Tottenham'a 2-1; Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting'e 4-1 yenildi.

Maçın ardından konuşan İspanyol teknik adam; "Hayata hoş geldiniz. Her zaman, her şeyin bir ilki vardır." dedi.

MANCHESTER CITY 18 YIL SONRA İLK KEZ...

Manchester City ise 2006'dan bu yana ilk kez üst üste 4 resmi maç kaybetti.

City, son 11 günde şunları yaşadı:

- Lig Kupası'ndan elendiler.

- Ligde liderliği kaybettiler.

- Ligdeki 32 maçlık yenilmezlik serileri bitti.

- Şampiyonlar Ligi'nde 26 maçlık yenilmezlik serileri bitti

HAALAND'IN GOL ATTIĞI BİR MAÇTA İLK MAĞLUBİYET

Manchester City formasıyla rekordan rekora koşan Erling Haaland, Brighton maçını da boş geçmedi ancak takım kaybedince ilginç bir istatistik de ortaya çıkmış oldu. City, Premier Lig'de Haaland'ın gol attığı bir maçı ilk kez kaybetti. Daha önce Haaland'ın gol attığı 40 maçta galibiyet, 6 maçta ise beraberlik çıkmıştı.