×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Transfer#Transfer Yasağı
Samsunspordan transfer yasağı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 14:21

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün iki dönem transfer yasağı almasının kesinleşmediğini ve konunun CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından görüşüldüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Samsunspor, Litvanyalı futbolcu Aryvdas Novikovas’in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Daha sonra konuyu FIFA’ya taşıyan Novikovas ile Samsunspor arasındaki durum, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, Novikovas’ı haklı bulurken, Samsunspor’a iki dönem transfer yasağı cezası verdi.
Samsunspor, oyuncunun şikayetinden günler önce tüm alacaklarının kendisine ödendiğini belirterek, dekontlarla birlikte CAS’a başvurdu. FIFA’nın güçlü avukatlarından biri ile anlaşan Samsunspor, CAS davasının kendi lehlerine çözülmesi için umudunu sürdürürken, bugün çıkan ‘transfer yasağı’ haberinin ardından Başkan Vekili Veysel Bilen, yasak kararının kesinleşmediğini ve davanın CAS tarafından görüşüldüğünü ifade etti. Bilen, “Transfer yasağı haberi, çok bayat bir haber. Henüz neticelenmiş bir durum yok. CAS’ta dava devam ediyor. Samsunspor’u davada FIFA avukatı savunuyor. Samsunspor, Novikovas konusunda üzerine düşen tüm edimleri yerine getirmiştir. Konu CAS’ta ve CAS’taki dava da kesinleşmedi” dedi.

“Genel Müdür Soner Soykan’ın istifası kabul edilmesi, görevine döndü”

Ayrıca bugün istifa eden Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan’ın istifasının kabul edilmediğine de değinen Bilen, “Soner Soykan’ın istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Kendisi ile de görüştük. Yapılan değerlendirme neticesinde Soner Soykan da yeniden görevine devam edeceğini beyan etti. Görevine devam edecek” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Transfer#Transfer Yasağı

BAKMADAN GEÇME!