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Futbol
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Samsunspor'da pozitif vakalar negatife döndü

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Samsunspor'da pozitif vakalar negatife döndü
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maç öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Hafta başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Veli Çetin, Ange Plumain ve Gökhan Alsan'ın son test sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.
İzolasyon süreçleri devam eden 3 oyuncu, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde daha önce de Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Burak Çalık ve Edwin Gyasi koronavirüse yakalanmıştı.

Samsunsporda pozitif vakalar negatife döndü

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