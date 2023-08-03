Samsunspor'da Mohamed Ihattaren transferi iptal oldu! Taraftar karşılamıştı...

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Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in sözleşme şartlarını değiştirmeye çalışması ve 'kabul edilemez' isteklerde bulunması nedeniyle transferden vazgeçildiğini açıkladı.

İşte Samsunspor'un duyurusu;

Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren’i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun’a davet etmiş ve ardından Futbolcu şehrimize gelmişti.

Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

TARAFTAR KARŞILAŞMIŞTI

Hollandalı 10 numara, geçtiğimiz günlerde Çarşamba Havaalanı’na gelmiş ve taraftarlarca coşkuyla karşılanmıştı.

Babasının vefatı sonrası kariyeri düşüşe geçen genç futbolcu, Sampdoria'dayken 'annem hasta' bahanesiyle kamptan kaçıp geri dönmemişti. Öte yandan Ihattaren'in mafya ile ilişkisi olduğu yazılmış ve eski kız arkadaşına taciz suçundan 2 gün gözaltına alınması çok konuşulmuştu.

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