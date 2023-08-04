×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Samsunsporda Mohamed Ihattaren krizinin perde arkası: 'Tamamen para meselesi'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Samsunspor#Ithattaren
Samsunsporda Mohamed Ihattaren krizinin perde arkası: Tamamen para meselesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 16:56

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Mohamed Ihattaren transferinde yaşanan krizin perde arkasını açıkladı. Yıldırım, Krizin tek sebebi para dedi.

Haberin Devamı

Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atmak üzere kente getirdiği Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçtiğini dün kamuoyuna açıkladı. Samsunsporlu taraftarların karşılamak üzere havalimanına akın ettiği Ihattaren transferinde çıkan krizin detayları ortaya çıktı.

KABUL EDİLMEYEN İSTEKLER

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun’da yerel medyaya verdiği açıklamada, Mohamed Ihattaren ile yaşanan krizin sebebinin paradan kaynaklanan kabul edilemez istekler olduğunu açıkladı.

Mohamed Ihattaren'i imza atmak üzere Samsuna davet ettiklerini belirten Başkan Yıldırım, "Fit değildi, form yakalamak ve forma giymek için zamana ihtiyacı vardı. Biz bunu bilerek iki ay boyunca düşük ücret alacak, devre sonuna kadar maç başı ücretle oynayacak şekilde teklif yaptık. Kabul etti. Samsun'da taraftarlar karşıladı ve mutlu oldu. Ancak sonra menajeri anlaşma şartları dışında taleplerde bulundu" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayda Zaha ve Icardi listeye bildirildi Kerem Demirbay ve Morutan...Galatasaray'da Zaha ve Icardi listeye bildirildi! Kerem Demirbay ve Morutan...Haberi görüntüle

TAMAMEN PARA MESELESİ

Mohamed Ihattaren'in aynı zamanda kayınpederi olan menajerini kendilerini köşeye sıkıştırmakla suçlayan Başkan Yıldırım şunları söyledi:

Menajeri bize, Anlaşılan koşullardan vazgeçtik, aylık para istiyoruz, sonraki satıştan yüksek pay istiyoruz dedi. Kabul etmedim ve restini gördüm. Anlaştığımız şartlarda oynayacaksan imza atalım, kabul etmezsen gidersin dedim. Kabul etmedi ve gitti. Tamamen para meselesi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Samsunspor #Ithattaren

BAKMADAN GEÇME!