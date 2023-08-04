×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Zaha ve Icardi listeye bildirildi! Kerem Demirbay ve Morutan...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Zaha#Icardi
Galatasarayda Zaha ve Icardi listeye bildirildi Kerem Demirbay ve Morutan...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 16:14

Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer aldı.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.

Yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç listeye eklendi.

Son transfer Kerem Demirbay ile geçen sezonu kiralık olarak Serie B'de geçiren Olimpiu Morutan kadroda yer almadı.

Gözden KaçmasınGalatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sponsorluk gelirlerimiz 50 milyon euro olacakGalatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Sponsorluk gelirlerimiz 50 milyon euro olacak'Haberi görüntüle

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA’ya sunduğu A listede Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu bulunuyor. B listede ise genç oyuncular Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu yer alıyor.

Haberin Devamı

Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü deplasmanda saat 22.00’de karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Zaha#Icardi

BAKMADAN GEÇME!