Galatasaray'da Zaha ve Icardi listeye bildirildi! Kerem Demirbay ve Morutan...

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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.

Yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç listeye eklendi.

Son transfer Kerem Demirbay ile geçen sezonu kiralık olarak Serie B'de geçiren Olimpiu Morutan kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA’ya sunduğu A listede Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu bulunuyor. B listede ise genç oyuncular Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu yer alıyor.

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Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü deplasmanda saat 22.00’de karşı karşıya gelecek.