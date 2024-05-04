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Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta Samsunspor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi

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Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig 35. hafta Samsunspor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 09:37

Süper Lig’in 35. haftasında bugün Samsunspor Trabzonspor maçı heyecanı yaşanacak. Samsunspor - Trabzonspor maçı hakemi Abulkadir Bitigen olacak. Maçın yardımcı hakemleri ise Mustafa Savranlar ve Anıl Usta olacak. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta Samsunspor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi

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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Samsunspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Samsunspor, ligde 39 puanla 13. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise ligde oynadığı son maçtan galibiyetle ayrıldı ve 58 puanla 3. sırada yer alıyor. Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

SAMSUNSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Mayıs Cumartesi saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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