Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta Samsunspor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Samsunspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Samsunspor, ligde 39 puanla 13. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise ligde oynadığı son maçtan galibiyetle ayrıldı ve 58 puanla 3. sırada yer alıyor. Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

SAMSUNSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Mayıs Cumartesi saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.