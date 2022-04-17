Samsunspor ile Eyüpspor gol düellosunda yenişemedi

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Maçtan dakikalar:

12. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kayamba’nın şutu az farkla direğin sağından auta çıktı.

21. dakikada Hasan’ın pasında topla buluşan Fofana’nın şutunu kaleci Çağlar güçlükle kontrol etti.

33. dakikada Hasan Kılıç’ın 30 metreden vurduğu sert şutta meşin yuvarlak defansa da çarpıp filelerle buluştu. 1-0

35. dakikada Thill’in kullandığı serbest vuruşta Buatu’nun kafa vuruşu maçtaki eşitliği sağladı. 1-1

48. dakikada Alaaddin’in kalecisine geri pasında araya giren Thill’in şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.

59. dakikada Cihan'ın şutunda top Savicevic'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Savicevic'in şutunda top filelerle buluştu. 2-1

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tomane'nin şutunda top sol direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada Pa Dibba'nın şutunda Alaaddin'e çarpan top filelerle buluştu. 2-2

90+1. dakikada ceza sahası solundan vurduğu şutta kaleci Çağlar topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+5. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın sert şutu keleci Çağlar'da kaldı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Anıl Usta xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Alaaddin Okumuş x, Osman Çelik xx, Sheldon Bateau x, Soner Gönül x, Cihan Kahraman xx (Ensar dk. 89 ?), Hasan Kılıç xx, Ngandu Kayamba x (Polat dk. 89 ?), Vukan Savicevic xx, Moryke Fofana xx, Tomane Mendes x

Yedekler: Aykut, Ali, Hüseyin, Yunus Emre, Tolcay, Bah, Melih Okutan, Tallo

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Strahil Popov x (Pa Dibba dk. 75 xx), Yalçın Kılınç xx, Jonathan Buatu xx, Bülent Uzun x (Taşkın dk. 40 x), Timur Temeltaş x (Enes Keskin dk. 62 x), Bekir Yılmaz x, Oğulcan Çağlayan x (Teddy dk. 40 x), Oliver Thill xx, Gerson Rodrigues xx, Umut Bulut x (Cenk Ahmet dk. 62 x)

Yedekler: Emrullah, Mikail, Enes Ersoy Öztürk, Mete

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Hasan (dk. 33), Savicevic (dk. 59) (Samsunspor), Buatu (dk. 35), Alaaddin (dk. 82) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Cenk Ahmet (dk. 90+3) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Bateau, Alaaddin (Samsunspor)

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1 PUAN SEVİNDİRİCİ

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Samsunspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Eyüpspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Rakipleriyle aralarındaki puan farkını koruduklarına dikkat çeken Hamzaoğlu, “Samsunspor’un içinde bulunduğu durum itibarıyla bizim için zor bir maçtı. Biz de son 2 haftadaki oyunumuzu ortaya koyamadık. Bunda Samsunspor’un çok arzulu başlamasının payı vardı. Her ne kadar zor geçmiş olsa da bütün olumsuzlukları yaşamış olsak da 1 puan sevindirici. 3 puanlı ayrılıp ilk 2 şansımızı daha da güçlendirmek isterdik ama biraz şimdi uzak bir hedef gibi oldu. Bırakmayacağız, maçlardan maksimum puanı çıkarıp, sezon sonu durumumuza bakacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi oynayamadık ama iyi mücadele ettik. 2 defa geriden gelip beraberliği yakaladık. Üzüntümüz Rodrigues’i kaybettik. Onu riske ettik ama tekrar sakatlandı. Riske ettik çünkü bu sezonda bu maçtan daha önemli başka bir maç yoktu diye düşünüyorum. Rodrigues şimdi 1-2 maç bizle olamayacak. Onu da bir an önce aramızda görmek istiyoruz. 1 puana seviniyoruz. Keşke 3 olsaydı ama Samsunspor’u da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.