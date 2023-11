Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa: Transfer yasağı kalkacakmış gibi çalışma yapıyoruz

Haberin Devamı

Bugünkü görüntüye bakarak geçmişteki görüntüyü unutmamak gerektiğini ifade eden Çapa, "Sezon başı kadro yapılanmamız, Hüseyin hocamızın şampiyon kadronun üzerine koyup devam etmesi üzerineydi. Hoca değişikliğiyle birlikte tamamen değişik bir düzene geçtik. Bu da bir süreç alıyor. Markus hoca geldikten sonra sahadaki görüntümüz de değişti. Sadece MKE Ankaragücü maçının ikinci devresinde istediğimiz oyun yoktu. Ama diğer maçlarda rakibimizden daha az bir görüntü göstermedik. Hatta daha çok pozisyonlara girdik. Hatay ve İstanbulspor maçlarında verdiğimiz reaksiyonlarla da 3’er puan aldık" ifadelerini kullandı.



"DEVRE ARASINA KADAR 17-18 PUAN HEDEFLİYORUZ"



Beşiktaş karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyete de değinen Futbol Direktörü Fuat Çapa, şunları söyledi:



"Beşiktaş maçının senaryosu ise tamamen maç öncesi düşündüğümüz gibi geçti. Beşiktaş’ın şu anda bulunduğu konum şansımızı daha da artırıyor gibi gözüküyordu. Ama rakibimize bireysel anlamda bakıldığında kaliteli oyunculara sahipler. Kendi milli takımlarında oynayan oyunculara sahipler. Ama biz Beşiktaş’ın bulunduğu bu durumu fırsata çevirmek istiyorduk. Maça da çok iyi başladık. Penaltıdan sonra verdiğimiz reaksiyon çok çok önemliydi. 1-1’den sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı. 2-1, 3-1’i yakalayabilirdik. Ama değerlendiremedik. 2-1’den sonraki süreç de, takımda hala o inancın olduğunu, gol atabilme isteğini gösterdi. Tabi futbolun final kısmı atılan goller. O noktada da eksik olduğumuzu gözlemledik. Kalan 6-7 maçta da bunun üzerinde duracağız. Devre arasına kadar 17-18 puanları hedefliyoruz. Devre arası yapılacak hamlelerle ligde kalma inancımızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın da desteğini göz ardı edemeyiz. Takıma verdikleri enerji, motivasyon çok net bir şekilde görüldü. Ama onları Beşiktaş maçında üzdük. Puan olarak kaybettik ama umut vadeden bir karşılaşma oynadık."

Transfer yasağına da değinen Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa , "Kesin transfer yasağı aldık gibi bir algı var. Bu doğru değil. Kulübümüz FIFA’nın verdiği karara CAS nezdinde itirazda bulundu. CAS’ın kararı henüz belli olmadı. Ama bize gelen bilgiler, başkanımızın bize aktardığı bilgi şu, çalışmalarımız transfer yapılacak yönünde. Bu çalışmayı da yapıyoruz. Hocamızdan aldığımız rapor var. Hocamızın verdiği liste ve scout ekibimizin takip etmiş olduğu oyuncular var. Bu listeleri harmanlayıp başkanımıza vereceğiz. Sonra da görüşmelere başlayacağız" şeklinde konuştu.