Samsunspor Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Ligin ikinci devresinde çıkışa geçen Yılport Samsunspor, son 3 haftada Balıkesirspor'u deplasmanda 2-0, sahasında Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti, deplasmanda ise Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak 7 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor'u da yenerek play-off hedefi doğrultusunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bursaspor ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 23 puan topladı ve küme düşme hattında yer aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandıran Bursa temsilcisi, kendi kalesinde ise 31 gol gördü.

Bu sezon oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsunspor ise topladığı 34 puanla play-off hattına yaklaştı. Rakip filelere 34 gol gönderen Karadeniz temsilcisi kalesinde ise 24 gol gördü.

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Transferin son gününde kadrosunu gurbetçi oyuncu Ensar Arslan ve Kongolu Joel Kayamba ile güçlendiren kırmızı-beyazlı ekipte, yeni transfer Junior Tallo sakatlığı nedeniyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Ali Ülgen'in cezası ise geçen hafta tamamlandı.

Geçen hafta Altınordu'yu 1-0 yenerek galibiyet hasretini dindiren konuk Bursapor ise 23 puanla düşme hattında ( 16. sırada) yer alıyor. Bursa temsilcisi, Samsun deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Yeşil beyazlılar, transferin son gününde Joo Pedro, Enver Cenk Şahin, Thievy Bifouma ve Yusuf Türk'ü kadrosuna katmıştı.

SAMSUNSPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Samsunspor Bursaspor karşılaşması bu akşam saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Yiğit Arslan yöneteceği mücadele TRT SPOR kanalından canlı olarak yayınlanacak.