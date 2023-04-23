Samsunspor, 1. Lig'de şampiyonluğu da garantiledi!

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Spor Toto 1. Lig 34. hafta maçında Samsunspor, evinde Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. Süper Lig'e yükselme biletini haftalar ömnce cebine koyan Samsunspor, bu galibiyetle bitime 4 hafta kala 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı da garantiledi.

Samsunspor'un gollerini 39. dakikada Mücahit Albayrak, 54. dakikada Douglas Tangue, 63. dakikada Osman Çelik ve 63. dakkada Moryke Fofana atarken Keçiörengücü'nün sayısını 82. dakikada Anderson kaydetti.

Şampiyonluğu garantileyen Samsunspor puanını 69'a yükseltti. Play-off yarışı veren Kaçiörengücü ise 50 puanda kaldı.

Seremonide alkış

Keçiörengücü futbolcuları, maç öncesi sahaya çıkarkan koridor oluşturarak Samsunsporlu futbolcuları alkışladı.

11 yıllık Süper Lig hasretini sona erdiren Samsunspor, Ankara Keçiörengücü futbolcularının da alkışları eşliğinde sahaya çıktı. #SporToto1Ligpic.twitter.com/chwF6MzcU1 — Spor Arena (@sporarena) April 23, 2023

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Taraftar sahaya girdi

Samsunsporlu taraftarlar, maçın son anlarında sahaya girerek şampiyonluğu kutladı.

Maçtan dakikalar



17. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Osman’ın şutunu kaleci Metin 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Zeki Yavru’nun ortasına iyi yükselen Mücahit’in kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Fofana’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

63. dakikada Zeki Yavru’nun pasında defansın arkasına sarkan Osman, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-0

66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 4-0

82. dakikada Szumski’nin hatasını iyi değerlendiren Anderson, takımının ilk golünü kaydetti. 4-1

Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğu garantiledi.pic.twitter.com/CeQyk0agGt — Spor Arena (@sporarena) April 23, 2023

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Tacettin Bakacak, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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Hüseyin Eroğlu: “Şampiyon olmayı hak ederek Süper Lig’e çıktık”

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, “7 aydır herkesten destek görüyorum. Buraya kolay gelmedik. Destek veren herekse teşekkür ediyorum. Bu taraftar önünde şampiyon olarak çıktığımız için çok mutluyuz. İlk gün verdiğimiz sözümüzü tutarak, ait olduğumuz yere Süper Lig’e çıktık. İşimizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ne kadar lige çıkmayı garantilesek de rakibimizi dikkate aldık. Şampiyon olmayı hak ederek Süper Lig’e çıktık. Bugün dolu tribünlerde oynadık. Seneye Süper Lig’de de bu tribünleri dolduralım. Hayalim Süper Lig’de çalışmaktı. Bunu Samsunspor ile başardım. Süper Lig’in Samsunspor’a ihtiyacı vardı. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

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Tacettin Bakacak: “Kalan 2 maçta 6 puan alırsak play-off’ta oluruz”

Play-off yolunda ağır bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Tacettin Bakacak, “Samsunspor’u kutluyoruz. Daha önce de Samsun’da çalıştık. Çok güzel bir camia. Buraya şampiyonluk yakıştı. Süper Lig’de başarılı işlere imza atarlar diye düşünüyorum. 40 dakika maçta doğru işler yaptık. Maalesef bir yan topta gol yedik. Bir hatamız, gole sebep oldu. 2. yarı taraftarın etkisiyle onlar daha coşkulu oynadı. Zaten bu taraftarın önünde tüm futbolcular kendini göstermek ister. 2 maçımız kaldı. O maçlardan 6 puan alırsak play-off şansımız sürer” diye konuştu.