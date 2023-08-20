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Samsun'da coşkuyla karşılanan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan örnek davranış

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#Fenerbahçe#Samsun#Mert Hakan Yandaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 19:24

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda çiçek ve tezahüratlarla karşılandı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, takımı karşılayan taraftarlar arasında bulunan 4 yaşındaki lösemi hastası Ali Asil'i fark edip takım otobüsüne götürdü ve futbolcularla tanıştırdı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.00’de deplasmanda Samsunspor ile oynanacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe kafilesi Samsun Çarşamba Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertilileri havalimanında taraftarlar coşkulu şekilde karşıladı. Yeni transferlerden Cengiz Ünder ve Fred’in de yer aldığı kafileye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Güvenlik şeridinin dışında bulunan taraftarlar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladığı futbolculara forma imzalattı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ve Sırp futbolcu Dusan Tadic de yoğun ilgi gören futbolcular arasında yer aldı.

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Mert Hakan, lösemi tedavisi gören çocuğu takım otobüsüne aldı

Futbolcuları karşılayan taraftarlar arasında yer alan 4 yaşındaki lösemi hastası Ali Asil’i fark eden takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Ali Asil’i kucağına alarak takım otobüsün içerisine götürdü ve futbolcularla tanıştırdı. Anne Dilara Kapusuzkılıç, oğluyla ilgilenen futbolculara çok teşekkür ettiğini söyleyerek, futbolcuların kendilerine moral verdiğini söyledi.

Futbolcular, taraftarların karşılamasının ardından takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

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#Fenerbahçe#Samsun#Mert Hakan Yandaş

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