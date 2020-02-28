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Basketbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 18:13,Son Güncelleme:/

Samsun Canik Belediyespor 51-103 Fenerbahçe Öznur Kablo

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Samsun Canik Belediyespor 51-103 Fenerbahçe Öznur Kablo
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 52 sayı farkla 103-51 yendi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: İzel Pehlivan, Sedef Yarıcı, Münevver Özemre

Samsun Canik Belediyespor: Madden 8, Neslihan Külekçi, Saadet Aysu Keskin 15, Trajchevska 4, Kayra Güler Sağlam 11, Dilan Çelik 8, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir 5

Fenerbahçe Öznur Kablo: Ayşe Cora 17, Sevgi Uzun 17, Gray 18, Stokes 9, Gonzales 10, Duygu Özen 7, Merve Arı 11, Esra Ural Topuz 14

1. Periyot: 8-31

Devre: 14-62

3. Periyot: 26-82

Samsun Canik Belediyespor 51-103 Fenerbahçe Öznur Kablo

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