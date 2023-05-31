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Şampiyonluk kutlaması için Galatasaray taraftarları Florya’ya akın etti

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#Galatasaray#Florya#Süper Lig
Şampiyonluk kutlaması için Galatasaray taraftarları Florya’ya akın etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 02:53

Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarı ise şampiyonluğu kutlamak için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın etti.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı haftasında MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla bitime 2 hafta kala 23’üncü şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23’üncü şampiyonluğun sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak kutladı. Tesise giden yollarda çok sayıda taraftar, araçları ile kutlamalara katıldı. Yollarda uzun konvoylar ve trafik oluştu.

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#Galatasaray#Florya#Süper Lig

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