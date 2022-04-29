Şampiyonluğa giden Trabzonspor taraftarına sis engeli

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Trabzon'da yoğun sis nedeniyle dün geceden bu yana çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, sabah saatlerinde sadece İzmir’den gelen özel bir havayolu şirketine ait uçağın inişine izin verildi. Gün boyu sisin dağılmasıyla 48 uçak seferinin yapılacağı öğrenildi.



Trabzonspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek ve şampiyonluk havasını yaşamak için yurdun değişik şehirleri ile Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden Trabzon’a çok sayıda uçak seferi konuldu. Ancak bu uçakların büyük bölümü dün geceden bu yana yaşanan yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemedi.

Trabzon'a gelebilenler kendilerini şanslı hissediyor



Sabah saatlerinde İzmir’den gelen özel bir havayoluna ait uçak dışında Trabzon Havalimanı'na başka bir uçak inemezken, İzmir aktarmalı Belçika’dan gelen Mustafa Özdemir, Trabzon'a maçı izlemeye geldiğini söyledi. Özdemir, “Belçika’dan geldim maçı izlemeye. Şampiyon olacağız inşallah, Allah nasip ederse. Bilet bulmak sorun oldu ancak son dakika bulabildik. Trabzon’a en son geçtiğimiz yaz mevsiminde gelmiştim, maçı izledikten sonra geri döneceğim, sadece maç için geldim” dedi.

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Şampiyonluk kutulaması için Belçika’dan geldiğini belirten bir başka gurbetçi Burak Kürkan ise, “Belçika’dan geliyorum ben de maç için geldim. İnşallah şampiyonluğu kutlayıp geri döneceğiz. Bilet bulmak biraz zor oldu ama sonunda bulduk. Maçları her hafta izliyorum. Trabzon’a en son 2019 yılında Fenerbahçe maçına gelmiştim. Şu an kıpır kıpırım. Bu duygu inanılmaz bir şey. Yarını heyecanla bekliyorum” diye konuştu.İzmir’den gelen Hüseyin Horoz da, “İnşallah bu sene şampiyon olacağız, çok mutluyuz. 30 yaşındayım, bu sene şampiyonluğu göreceğiz inşallah. Trabzonspor maçına en son geçen yıl gelmiştim. 2.5 yıldır İzmir’de yaşıyorum. Son maçı kaçırmak istemedim. Bu sevinci yaşamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa geri sayım

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek.



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk düğümünün çözülmesi bekleniyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 11 puan geride 65 puanla 2. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin bugün Gaziantep FK maçında puan kaybetmesi halinde Antalyaspor maçını oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK karşısında galip gelmesi durumunda ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı 1 puanla Trabzonspor resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.



Trabzonspor'da ameliyat olan Trondsen ve Bruno Peres, sezonu kapadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ligde Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalışmalara devam ediyorlar.

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Sahasında yenilmedi



Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

Şehre akın ediyorlar



Şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen haftaya Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Seyahat firmalarının ek seferler koyduğu Trabzon'da, tarihi güne ve ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer akın akın şehre geliyor. Pazartesi günü satışa çıkan biletler anında tükenirken, bu sezon Medical Park Stadyumu tam kapasiteye ulaşacak. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nın tamamen dolmasıyla birlikte stadyum dışında da bordo-mavililerin bu heyecanı büyük bir çoşkuyla yaşaması bekleniyor.

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Abdullah Avcı bir ilk yaşayacak



Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanacak olan maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.