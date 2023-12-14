Şampiyonlar Ligi'nin 'Ölüm Grubu'na damga vuran pozisyon! Mbappe gol sandı, Süle imkansızı başardı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, bu akşam E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Gruptan çıkıp son 16 turuna kalan takımlar ve grubunu üçüncü sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne giden takımlar belli oldu.

PSG'Yİ ELENMEKTEN MILAN KURTARDI

Ölüm Grubu olarak adlandırılan F Grubu'nda inanılmaz bir son yaşandı. Grubun son haftasında Dortmund ile PSG, Newcastle ile Milan karşılaştı. Newcastle United, Milan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Dortmund ise ikinci yarının başında PSG karşısında öne geçti.

Skorlar bu haldeyken Dortmund lider, Newcastle United ikinci olarak gruptan çıkabiliyordu. PSG ise üçüncü sıradaydı. PSG, 56. dakikada Dortmund karşısında eşitliği yakaladı. Milan ise 59. dakikada Newcastle deplasmanında beraberliği buldu.

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Newcastle'a gruptan çıkmak için galibiyet gerekiyordu, baskı yaparken kalesinde golü gördü ve Milan maçı 2-1 kazandı. Dortmund - PSG maçış 1-1 sona erdi.

Grubun sonunda Dortmund 11 puanla lider, PSG 8 puan ve ikili averajla ikinci oldu ve gruptan çıktı. 8 puanlı Milan, grubu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Geceye gruptan çıkma şansıyla giren Newcastle United, sonuncu olarak Avrupa'ya veda etti.

MBAPPE ÇOK RAHAT... GOL ZANNETTİ



Herkesin konuştuğu o pozisyon ise karşılaşmanın 17. dakikasında gerçekleşti. PSG hücumunda Dortmund savunmasının arkasına atılan uzun topta Mbappe kaleciyi de geçip topu boş filelere göndermek istedi.

İNANILMAZ MÜDAHALE



Ancak Dortmund stoperi Niklas Süle, geriden gelerek inanılmaz bir müdahalede bulundu ve Mbappe'nin boş kaleye gönderdiği topu son anda çıkardı. Kaleye paralel şekilde kayarak son bir müdahalede bulunan Süle, ayağını kaldırarak Mbappe'nin gole sevinmeye hazırlandığı pozisyonda futbol sahalarında ender görülen bir savunmaya imza attı.

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KALECİ GİBİ KURTARDI



Mbappe kaçan gol sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Poziyon, Avrupa'da gecenin en çok konuşulan anı oldu. Takım arkadaşları da Süle'yi 'kurtarışının' ardından tebrik etti.

İnanılmaz...



Niklas Süle, Borussia Dortmund'u ipten aldı 👀 pic.twitter.com/sPx112VZdD — EXXENSPOR (@exxensport) December 13, 2023

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar

A Grubu: Bayern Münih, Kopenhag

B Grubu: Arsenal, PSV

C Grubu: Real Madrid, Napoli

D Grubu: Sociedad, Inter

E Grubu: Atletico Madrid, Lazio

F Grubu: Dortmund, PSG

G Grubu: Manchester City, Leipzig

H Grubu: Porto, Barcelona

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Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne giden takımlar

A Grubu: Galatasaray

B Grubu: Lens

C Grubu: Braga

D Grubu: Benfica

E Grubu: Feyenoord

F Grubu: Milan

G Grubu: Young Boys

H Grubu: Shakhtar