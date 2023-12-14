Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu! Ölüm Grubu'nda inanılmaz son...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, bu akşam E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Gruptan çıkıp son 16 turuna kalan takımlar ve grubunu üçüncü sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne giden takımlar belli oldu.

MANCHESTER CITY TARİHE GEÇTİ

G Grubu'nda her şey 5. maçlar sonrası belli olmuştu. Gruptan lider çıkan Manchester City, son maçta Kızılyıldız'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve grubu 18 puanla tamamladı.

Pep Guardiola'nın takımı, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8 maç kazanan ilk İngiliz takımı olarak tarihe geçti.

Grubun diğer maçında Leipzig, Young Boys'u 2-1 yendi.

City'nin lider, Leipzig'in ikinci olduğu gruptan Young Boys 4 puanla üçüncü sırayı aldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Kızılyıldız ise Avrupa'ya veda etti.

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H GRUBU'NDA TURU PORTO ALDI

H Grubu'nda Barcelona, 5. maçlar sonrası üst turu ve liderliği garantilemişti. İspanyol devi, grubun son maçında Belçika temsilcisi Antwerp'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Barcelona'nın ilk golünde Ferran Torres'e asist yapan 16 yaşındaki Lamina Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihine asist yapan en genç futbolcu oldu.

Grubun diğer maçında Porto, Shakhtar Donetsk'i 5-3 mağlup etti.

Porto'da daha önce Antwerp'e gol atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu olan Pepe, Shakhtar ağlarını da sarstı ve rekorunu geliştirdi.

12 puanlı Barcelona grubu lider tamamladı. 12 puanlı Porto ikili averajla ikinci sırada kaldı ve üst tura çıktı. 9 puanda kalan Shakhtar, UEFA Avrupa Ligi'ne gitti, 1 puanlı Antwerp'in ise Avrupa macerası sona erdi.

E GRUBU'NDA ATLETICO MADRID LİDERLİĞİ BIRAKMADI

E Grubu'nda Atletico Madrid,liderlik maçında Lazio'yu 2-0 yendi. Celtic ise Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.

Atletido Madrid grubu 14 puanla lider tamamladı. 10 puanda kalan Lazio, ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

6 puanlı Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutarken Celtic, 3 puanla Avrupa'ya veda etti.

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ÖLÜM GRUBU'NDA İNANILMAZ SON! PSG'Yİ ELENMEKTEN MILAN KURTARDI, NEWCASTLE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Ölüm Grubu olarak adlandırılan F Grubu'nda inanılmaz bir son yaşandı. Grubun son haftasında Dortmund ile PSG, Newcastle ile Milan karşılaştı.

Newcastle United, Milan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Dortmund ise ikinci yarının başında PSG karşısında öne geçti.

Skorlar bu haldeyken Dortmund lider, Newcastle United ikinci olarak gruptan çıkabiliyordu. PSG ise üçüncü sıradaydı.

PSG, 56. dakikada Dortmund karşısında eşitliği yakaladı. Milan ise 59. dakikada Newcastle deplasmanında beraberliği buldu.

Newcastle'a gruptan çıkmak için galibiyet gerekiyordu, baskı yaparken kalesinde golü gördü ve Milan maçı 2-1 kazandı.

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Dortmund - PSG maçış 1-1 sona erdi.

Grubun sonunda Dortmund 11 puanla lider, PSG 8 puan ve ikili averajla ikinci oldu ve gruptan çıktı.

8 puanlı Milan, grubu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Geceye gruptan çıkma şansıyla giren Newcastle United, sonuncu olarak Avrupa'ya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar

A Grubu: Bayern Münih, Kopenhag

B Grubu: Arsenal, PSV

C Grubu: Real Madrid, Napoli

D Grubu: Sociedad, Inter

E Grubu: Atletico Madrid, Lazio

F Grubu: Dortmund, PSG

G Grubu: Manchester City, Leipzig

H Grubu: Porto, Barcelona

Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne giden takımlar

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A Grubu: Galatasaray

B Grubu: Lens

C Grubu: Braga

D Grubu: Benfica

E Grubu: Feyenoord

F Grubu: Milan

G Grubu: Young Boys

H Grubu: Shakhtar