Şampiyonlar Ligi'nde tarihi tesadüf! Messi, Ronaldo ve İstanbul detayı...

Spor Arena Detay | Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 16 yıl sonra bu organizasyonda çeyrek finali göremedi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus Porto'ya, Barcelona da Paris Saint Germain'e elenince Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2005'ten sonra ilk kez çeyrek final görememiş oldu.

2004-2005 sezonunda 18 yaşındaki Messi'nin formasını giydiği Barcelona, son 16 turunda Jose Mourinho'nun Chelsea'sine elenirken o dönem Manchester United forması giyen Ronaldo ise Milan maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atmıştı.

İSTANBUL DETAYI! 16 YIL SONRA...

Messi ve Ronaldo'nun çeyrek final göremediği son sezonda finalin yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olması ilginç bir ayrıntı olarak göze çarpıyor. İki süper yıldızın son 16 turunda veda ettiği bu sezonda da finale Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.







Penaltıyı kaçırdı

PSG, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Barcelona ile rövanşta 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi, ilk yarının son anlarında penaltı atışından yararlanamadı.

Mbappe, Messi'nin rekorunu kırdı

Bu maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki 25'inci golüne imza atan Mbappe, önemli rekorlara imza attı. Fransız forvet, 22 yıl 80 günle turnuvada 25 gol barajına ulaşan en genç oyuncu unvanını Messi'nin (22 yaş, 286 gün) elinden aldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ağlarını 4. kez sarsan Mbappe, turnuvada İspanyol takımına bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunun da sahibi oldu. Maçta fileleri havalandıran Messi ise 29 golle turnuvanın son 16 turunda ağları en fazla sarsan oyuncu rekorunu kırdı.

Ronaldo da hayal kırıklığı yaşadı

2018-19 sezonu başında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde ise istediğini bulamadı. Üç sezonda 14 kez gol kaydeden Ronaldo, kritik maçlarda fileleri havalandırmasına atmasına rağmen çeyrek finalin ötesine geçemedi.

Üç sezonda Ajax, Lyon, Porto gibi takımlara karşı yaşanan kayıpların ardından yıldız oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı ise belirsiz.