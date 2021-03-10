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HaberlerSpor HaberleriLiverpool evinde hata yapmadı, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi!
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Spor Arena
Haber Giriş: 10.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Liverpool evinde hata yapmadı, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi!

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Liverpool evinde hata yapmadı, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi!

Liverpool, ilk maçta 2-0 yendiği Leipzig'i rövanşta da aynı skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeçeyrek finale kaldı. İngiliz ekibinde maça 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Liverpool ile Leipzig, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Salah çıktı ve Liverpool'u öne geçiren golü kaydetti.

Son sözü 74. dakikada Mane söyledi ve Liverpool, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Leipzig'i rövanşta da aynı skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Liverpool'da Ozan Kabak, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson; Fabinho, Thiago, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané.

Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Kampl; Adams, Forsberg, Sabitzer, Nkunku; Olmo; Poulsen.

Liverpool evinde hata yapmadı, Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

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