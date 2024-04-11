Şampiyonlar Ligi'nde tarihi hafta! PSG-Barcelona ve Atletico Madrid-Dortmund maçları sonrası gelen rekor, Kylian Mbappe...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı geçtiğimiz gece oynanan maçlarla devam etti. Paris Saint-Germain ile Barcelona kozlarını paylaşırken Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Bu iki maçtan ise toplam 8 gol çıktı.

FRANSA'DA 5 GOLLÜ DÜLELO

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda PSG'yi 3-2 mağlup etti. Üstünlüğün 3 kez el değiştirdiği maçta son sözü İspanyol devi söyledi. Konuk ekip, 37. dakikada Raphinha ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan PSG, 48'de Dembele ile eşitliği bulup 50'de Vitinha ile 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Barcelona, 62. dakikada Raphinha'nın maçtaki ikinci golüyle skora dengeyi getirdi. İspanyol devi, 77. dakikada Christensen'in attığı kafa golüyle bir kez daha öne geçti.

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Bu dev eşleşmenin rövanşı 16 Nisan Salı günü Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.

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DORTMUND DİREKLERE TAKILDI

Gecenin diğer maçında ise Atletico Madrid evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rodrigo de Paul ve 32. dakikada Samuel Lino atarken Dortmund'un sayısını 81. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Borussia Dortmund, maçın son anlarında iki kez direğe takıldı. Bu maçın rövanşı 16 Nisan Salı günü Signal Iduna Park'ta oynanacak.

13 YIL SONRA REKOR

Bu skorların ardından Şampiyonlar Ligi'nde çarpıcı istatistikler ortaya çıktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde 18 gol atıldı. Bu sayıya en son 2010-11 sezonunda ulaşılmıştı.

Çeyrek finalde boy gösteren 8 takım da ilk maçlarında gol atmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE İLK

Paris'te ağları havalandıran Andreas Christensen ise Şampiyonlar Ligi tarihinde doğum gününde gol atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

Ayrıca PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşayan Ousmane Dembele, turnuvada hem Barcelona formasıyla hem de İspanyol ekibine karşı gol atan 10'uncu oyuncu oldu.

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MBAPPE TANINMAZ HALDE

Paris'te oynanan karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Kylian Mbappe oldu. Sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Fransız yıldız, Barcelona karşısında isabetli şut çekemezken 10 ikili mücadelenin yalnızca 2'sini kazandı. Ayrıca 13 top kaybı yaparken 3 kez de ofsayta takıldı.

BU ATLETICO BAŞKA

Bu sezon Devler Ligi'nde 9 resmi maçında 21 gol atan Atletico Madrid, bundan daha golcü olduğu 2013-2014 sezonunda 13 müsabakada 26 gl atmış ve kupayı finalde Real Madrid'e kaptırmıştı.