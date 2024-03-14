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Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Son finalist elendi, Fenerbahçe detayı dikkat çekti | 93. dakikadaki o görüntü gündeme oturdu...

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#Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Inter
Şampiyonlar Liginde neler oldu neler Son finalist elendi, Fenerbahçe detayı dikkat çekti | 93. dakikadaki o görüntü gündeme oturdu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:48

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu. Dün gece oynanan maçlarla birlikte son 16 turu son bulurken, dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Borussia Dortmund ve Atletico Madrid organizasyona devam ederken, PSV ile son finalist Inter turnuvaya veda etti. Fenerbahçe detayı ise en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, son 16 turu dün gece oynanan müsabakalarla tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu.

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SON FİNALİST ELENDİ

Atletico Madrid ile Inter karşı karşıya geldi. Inter'in 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında iki takım bu kez Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Inter, Dimarco'nun 33. dakikadaki golüyle öne geçerken Atletico Madrid 35'te Griezmann ile skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Şampiyonlar Liginde neler oldu neler Son finalist elendi, Fenerbahçe detayı dikkat çekti | 93. dakikadaki o görüntü gündeme oturdu...

Maçın sonuna doğru baskısını arttıran Atletico Madrid, 87. dakikada Depay ile skoru 2-1'e getirdi. Toplam skor 2-2'de eşitlendi ve tur uzatmalara gitti.

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Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

OBLAK KURTARDI, ATLETICO TURLADI

Penaltılarda Inter'e 3-2 üstünlük kuran Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı. Inter'de ilk penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu şık bir vuruşla topu ağlara gönderirken Atletico Madrid kalecisi Oblak iki penaltıyı kurtardı, son penaltıda Lautaro Martinez topu dışarı attı ve tur Atletico'nun oldu.

Şampiyonlar Liginde neler oldu neler Son finalist elendi, Fenerbahçe detayı dikkat çekti | 93. dakikadaki o görüntü gündeme oturdu...

GECEYE DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Ayrıca karşılaşmanın 90+3. dakikasında gelişen Atletico Madrid atağında Riquelme'nin kaçırdığı gol sonrası teknik direktör Diego Simeone'nin tepkisi gündeme oturdu. Arjantinli çalıştırıcının bir süre yerde yatarak hareketsiz kaldığı görüldü.

Şampiyonlar Liginde neler oldu neler Son finalist elendi, Fenerbahçe detayı dikkat çekti | 93. dakikadaki o görüntü gündeme oturdu...

FENERBAHÇE DETAYI...

Öte yandan 2008'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe iki akşamda seri penaltı atışları gerçekleşti. O dönemde Sevilla - Fenerbahçe ve Porto - Schalke 04 karşılaşmalarında seri penaltı atışlarına gidilmişti.

DORTMUND RÖVANŞTA İŞİ BİTİRDİ

Gecenin bir diğer maçında ise Borussia Dortmund ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup eden Dortmund, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5'te Marco Reus kaydetti.

Şampiyonlar Liginde neler oldu neler Son finalist elendi, Fenerbahçe detayı dikkat çekti | 93. dakikadaki o görüntü gündeme oturdu...

Dortmund'un 77. dakikada Fülkrug ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Milli futbolcu Salih Özcan, mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

PSG
Bayern Münih
Real Madrid
󠁧󠁢󠁥Manchester City
Barcelona
󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal
Atletico Madrid
Borussia Dortmund

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#Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Inter

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