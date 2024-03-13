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Sacha Boey'in Bayern Münih macerası kısa sürebilir! Gözden düştü, ayrılık...

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#Sacha Boey#Bayern Münih#Galatasaray
Sacha Boeyin Bayern Münih macerası kısa sürebilir Gözden düştü, ayrılık...
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 19:42

Galatasaray'dan kış transfer döneminde rekor bir bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in, Almanya macerası çok uzun sürmeyebilir. Sergilediği performans ve yaşadığı sakatlığın ardından Bayern Münih'te gözden düşen Sacha Boey'in, Premier Lig ekibinin radarına girdiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşebileceği belirtildi.

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Galatasaray'da son iki sezon ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansla devlerin ilgisini çeken ve ara transfer döneminde 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in Almanya maverası beklediği gibi gitmiyor.

Bayern Münih'te ilk olarak Bayer Leverkusen maçında ilk 11'de saha çıkan ancak sol bekte oynayan Boey, yenilen golde hata yapmış ve performansıyla da otoritelerden geçer not alamamıştı.

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SAKATLANDI, DÖNDÜ, TAKIMA GİREMEDİ

Leverkusen maçının ardından sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta takımdan ayrı kalan Fransız futbolcu, dönüşünün ardından süre bulmakta zorlanıyor.

23 yaşındaki sağ bek, Bayern'de iki lig maçında toplam 109 dakika süre aldı. Sakatlığı sonrası ise kadroya girdi ancak oyuna dahil olmadı.

TRANSFER İDDİASI! MACERA KISA SÜREBİLİR

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Sacha Boey için Alman basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Performansı düşük kalan ve takımın oyununa uymadığı belirtilen Sacha Boey'in yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Haberde Premir Lig ekibi Aston Villa'nın Fransız futbolcu için devrede olduğu iddia edildi.

Aston Villa sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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BAYERN YERİNE SAĞ BEK ALACAK

Aynı haberde Bayern Münih'in Sacha Boey'in mevkisi olan sağ beke Bayer Leverkusen ile yıldızlaşan Jeremie Frimpong'u serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etme kararı aldığı belirtildi.

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#Sacha Boey#Bayern Münih#Galatasaray

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