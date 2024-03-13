Al Nassr taraftarının Ronaldo isyanı: 'Tek yapabildiği 'siu' diye bağırmak, git artık!'

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Al Nassr ile Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında kozlarını paylaşmıştı. İlk maç, Al Ain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Rövanşında 90 dakikasında ise Al Nassr'ın 3-2'lik üstünlüğü sonrası karşılaşma uzatmalara gitmişti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca kazananı penaltılar belirlemişti.

Penaltılarda toplam 5-4'lük skorla rakibini eleyen Al Ain, adını yarı finale yazdıran ekip olmuştu. Karşılaşmanın 61. dakikasında yaşanan pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Al-Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo skor 2-2'yken yakaladığı net gol fırsatını değerlendirememiş ve izleyenleri hayrete düşürmüştü. Ceza sahası dışından yapılan ve kaleciden dönen vuruş sonrası altı pas içinde meşin yuvarlakla buluşan Portekizli yıldız, sol ayağıyla ağları sarsmak istedi ancak şutunda top auta gitti.

Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Al-Nassr'ın taraftarları mücadalenin ardından takımın kaptanı Cristiano Ronaldo'ya büyük tepki gösterdi.

Maç sonunda bir taraftarın "Cristiano'nun tek yapabildiği 'SIUUUU' diye bağırmak...Maçlarda ortadan kayboluyor, bir metreden golü atamadı... Takımdan ayrılacak ilk oyuncu Cristiano olmalı!" şeklindeki isyanı sosyal medyada geniş yer buldu.

Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrasında penaltılara giden maçta Cristiano Ronaldo'nun hem kötü performansı hem de seri penaltı atışlarında ilk penaltı vuruşunda sorumluluk almayarak kendisini 3. sıraya yazdırması taraftarların tepki gösterdiği bir başka konu olarak öne çıktı.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 29 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.