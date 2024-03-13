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Zaniolo'ya sürpriz yeni talip! Galatasaray'a geri dönmesi beklenirken ezeli rakibe gidiyor...

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#Nicolo Zaniolo#Galatasaray#Serie A
Zanioloya sürpriz yeni talip Galatasaraya geri dönmesi beklenirken ezeli rakibe gidiyor...
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 11:04

Galatasaray'dan sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Nicolo Zaniolo için transfer iddiaları gündeme geldi. İngiliz ekibinin İtalyan yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve sürpriz bir ekibin transfer için devreye girdiği öne sürüldü.

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Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak ayrılan Nicolo Zaniolo'nun geleceği hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen İtalyan oyuncunun sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceği ifade edildi.

Aston Villa'nın bonservisini almaya pek istekli görünmediği Zaniolo için birçok İtalyan kulübünün yaz transfer döneminde devreye gireceği öne sürüldü.

Zanioloya sürpriz yeni talip Galatasaraya geri dönmesi beklenirken ezeli rakibe gidiyor...
BONSERVİSİNDEN CİDDİ GELİR BEKLENİYOR

İtalyan basınından Fantacalcio'nun haberine göre Galatasaray, Zaniolo'yu önümüzdeki sezonun kadrosunda bulundurmak yerine satmayı planlıyor.

İltaya kariyerinde Roma ile adından söz ettiren Nicolo Zaniolo, bu kez başkentin farklı bir temsilcisi ile ülkesine geri dönebilir.

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Haberin devamında sarı - kırmızılıların 20 milyon euronun üstünde bir gelir elde etmeyi beklediği belirtildi. Zaniolo için İtalya'nın öncelikli tercih olduğu aktarılırken; Fiorentina, Milan ve Juventus gibi bir çok Serie A takımının transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.

Fantacalcio'nun haberinde, Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediğini ifade edildi.

Serie A'da 9. sırada yer alan Lazio için yaz transfer döneminde fazlasıyla düşünülen bir profil olan Zaniolo'nun kulüp tarafından memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi.

Zanioloya sürpriz yeni talip Galatasaraya geri dönmesi beklenirken ezeli rakibe gidiyor...

ASTON VILLA'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Aston Villa sezon başında Galatasaray'dan 22.5 milyon euro bonservis + 15.5 milyon euro şarta bağlık bonusla kiralık olarak Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu toplam 30 resmi maçta 2 gol kaydetti.

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#Nicolo Zaniolo#Galatasaray#Serie A

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