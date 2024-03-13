Zaniolo'ya sürpriz yeni talip! Galatasaray'a geri dönmesi beklenirken ezeli rakibe gidiyor...

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Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak ayrılan Nicolo Zaniolo'nun geleceği hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen İtalyan oyuncunun sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceği ifade edildi.

Aston Villa'nın bonservisini almaya pek istekli görünmediği Zaniolo için birçok İtalyan kulübünün yaz transfer döneminde devreye gireceği öne sürüldü.

İtalyan basınından Fantacalcio'nun haberine göre Galatasaray, Zaniolo'yu önümüzdeki sezonun kadrosunda bulundurmak yerine satmayı planlıyor.

İltaya kariyerinde Roma ile adından söz ettiren Nicolo Zaniolo, bu kez başkentin farklı bir temsilcisi ile ülkesine geri dönebilir.

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Haberin devamında sarı - kırmızılıların 20 milyon euronun üstünde bir gelir elde etmeyi beklediği belirtildi. Zaniolo için İtalya'nın öncelikli tercih olduğu aktarılırken; Fiorentina, Milan ve Juventus gibi bir çok Serie A takımının transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.

Fantacalcio'nun haberinde, Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediğini ifade edildi.

Serie A'da 9. sırada yer alan Lazio için yaz transfer döneminde fazlasıyla düşünülen bir profil olan Zaniolo'nun kulüp tarafından memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi.

Aston Villa sezon başında Galatasaray'dan 22.5 milyon euro bonservis + 15.5 milyon euro şarta bağlık bonusla kiralık olarak Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu toplam 30 resmi maçta 2 gol kaydetti.