Kylian Mbappe, menüde ismini geçiren kebapçıya dava açtı!

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Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, ismini menüsünde geçiren Marsilya taraftarı bir kebapçıyı dava etme kararı aldı.

Fransa basınında çıkan haberde Mbappe'nin menüsünde 'Kylian Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeğiyle...' ifadesi yer alan kebapçıyı mahkemeye verdiği belirtildi.

"UTANMIYOR MUSUN MBAPPE!"

Marsilya taraftarı olan kebapçı Mohamed Henni, Fransız yıldıza;" Mbappe, utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Bu kadar boş bir şey için bana dava açmak inanılmaz bir şey. Buna inanamıyorum." sözleriyle tepki gösterdi.