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Kylian Mbappe, menüde ismini geçiren kebapçıya dava açtı!

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#Mbappe#Mohamed Henni#PSG
Kylian Mbappe, menüde ismini geçiren kebapçıya dava açtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 19:24

Uzun zamandır PSG'den ayrılığı ve Real Madrid'e transfer olacağı haberleriyle gündemde olan Kylian Mbappe bu kez bir kebapçıyı dava etme kararıyla gündem oldu.

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Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, ismini menüsünde geçiren Marsilya taraftarı bir kebapçıyı dava etme kararı aldı.

Fransa basınında çıkan haberde Mbappe'nin menüsünde 'Kylian Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeğiyle...' ifadesi yer alan kebapçıyı mahkemeye verdiği belirtildi.

"UTANMIYOR MUSUN MBAPPE!"

Marsilya taraftarı olan kebapçı Mohamed Henni, Fransız yıldıza;" Mbappe, utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Bu kadar boş bir şey için bana dava açmak inanılmaz bir şey. Buna inanamıyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

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#Mbappe#Mohamed Henni#PSG

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