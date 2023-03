Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Osimhen'in golü ağızları açık bıraktı, Kim Min Jae kararı şaşırttı... Liverpool'da ise rezervasyonlar iptal...

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı tamamlandı. Gecenin maçlarında Napoli ile Eintracht Frankfurt; Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı.

MAÇ ÖNCESİ OLAYLAR ÇIKTI

Napoli ve Eintracht Frankfurt arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde İtalya sokakları karıştı. Müsabakada taraftar yasağı olmasına rağmen Alman taraftarı Napoli'ye gitmesiyle iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle büyüyen olayların ardından ortalık savaş alanına döndü.

OSIMHEN BÖYLE İSTEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Napoli, 2-0 biten ilk maçın rövanşında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Ev sahibi sahadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. İtalya temsilcisini zafere taşıyan golleri 45+2 ve 53. dakikalarda Victor Osimhen ile 64. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski kaydetti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir maçta mağlup olan mavi-beyazlılar, Eintracht Frankfurt'u da rahat geçerek kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.

Bunun yanı sıra 2006 yılından beri ilk kez, üç İtalyan takımı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yer alıyor: Napoli, Milan ve Inter.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Napoli - Eintracht Frankfurt mücadelesinde attığı iki golle maçın adamı seçilen Victor Osimhen, bu sezonki etkileyici performansını sürdürüyor. Nijeryalı golcü, bu sezon süre aldığı 28 resmi maçta 23 gol ve 5 asist üretti.

Henüz 24 yaşındaki olan Victor Osimhen ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir son 16 turu maçında birden fazla gol atan ilk Nijeryalı oyuncu olarak tarihe geçti.

ATTIĞI GOL GECEYE DAMGA VURDU

Nijeryalı golcünün Eintracht Frankfurt ağlarına 45+2. dakikada gönderdiği kafa golü geceye damga vurdu. Yetenekli oyuncu, Matteo Politano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükseldi. Adeta birkaç saniyeliğine havada asılı kalan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirerek maçın kilidini açmış oldu.

Victor Osimhen, bu golün bir benzerini 5 Şubat'ta Serie A'da 3-0 kazandıkları maçta Spezia ağlarına göndermişti.

"KUPAYI KAZANABİLİRİZ"

Eintracht Frankfurt müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, "Biz anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün harika bir galibiyet aldık. Kulüp adına tarih yazmaya devam ediyoruz. Hayal kurmaya devam ediyoruz. Bunda bir sınırımız yok. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz." dedi.

İSTANBUL HAYALİ

Napoli'nin başarılı Nijeryalı forveti Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, 10 Haziran'da İstanbul'da yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne katılmanın bir rüya olduğunu söylemişti.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne takımı Napoli'nin katılma ve kendisinin de sahada olma ihtimaline ilişkin ise Osimhen, "Bu bir rüya olabilir" ifadesini kullanmıştı.

DEPREMZEDELER İÇİN FORMASINI BAĞIŞLAMIŞTI

Türkiye'deki depremlerin ardından, depremzedelere yardım için formasını internette satışa çıkaran futbolculardan biri olan Nijeryalı oyuncu, bu konuda şu mesajı vermişti:

"Formanın ne kadara satıldığını bilmiyorum. Bartosz Bereszynski, Khvicha Kvaratskhelia gibi takım arkadaşlarım da formalarını sattılar. Eljif (Elmas) bu kampanyayı organize etti. Biz de tabii ki destek verdik. İnsanlığa sempati duyuyorsan bunu yapmak zorundasın. Benim için buna katkıda bulunmak harika bir duygu. Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Bu depremlerde Afrikalı bir kardeşimi de kaybettim, Ganalı Christian Atsu. Huzur içinde uyusun. Futbol dünyası için büyük kayıp bu. Çünkü hepimiz onu tanıyoruz. Çok gençken onu takip ediyordum. Bu gerçekten kötü bir haber. Hayat bu. Ne diyebilirim ki! Onun ailesine başsağlığı diliyorum."

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE: 100 MİLYON EURO

Serie A'daki 33 yıllık şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'i, Manchester United, Manchester City, Chelsea ve PSG istiyor. Nijeryalı forvetiçin en az 100milyon Euro bonservis bedeli konuşuluyor.

ŞAŞIRTAN KIM MIN JAE KARARI

Eintracht Frankfurt karşısında yine kusursuza yakın bir performans sergileyen Kim Min Jae, 66. dakikada Luciano Spalletti'nin kararı ile yerini Juan Jesus'a bıraktı. Başarılı savunmacının herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen çıkartılması Napoli taraftarını şaşırttı. Ancak daha sonra Luciano Spalletti'in oyun ve skor avantajıyla Kim Min Jae'yi korumak adına böyle karar aldığı belirtildi.

REAL MADRID SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında son şampiyon Real Madrid ile finalist Liverpool karşı karşıya geldi. Santiago Barnebau'da oynanan mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

78. dakikada önünde kalan topu ağlara yollamakta zorlamayan Benzema, tur kapısını Liverpool'a kapattı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid toplamda 6-2'lik skorla adını son 8 takım arasına yazdırmayı bildi.

KARIM BENZEMA, SERGIO RAMOS'U YAKALADI

Öte yandan Karim Benzema, Premier Lig kulüplerine karşı oynadığı son 7 karşılaşmada 8 gol 2 asistlik bir istatistik yakaladı.

Real Madrid formasıyla 129. Şampiyonlar Ligi maçına Liverpool karşısında çıkan Karim Benzema, Sergio Ramos'u yakalayarak kulüp tarihinde en çok Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 3. oyuncu oldu.

KARŞILIKLI ŞARKI JESTLERİ

Liverpool'u eleyen Real Madrid, Santiago Bernabeu'da "You'll Never Walk Alone" çaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Liverpool ilk maçta Amancio'yu anmıştı. Stadyumumuzda You'll Never Walk Alone çalması, onlar için bir jestti." ifadelerini kullandı.

REZERVASYONLAR İPTAL

Öte yandan geçen yıl finalde Real Madrid'e kaybeden Liverpool'un bu sene son 16 turunda yine İspanyol devi tarafından saf dışı bırakılmasının ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Jurgen Klopp'un geçtiğimiz sezon taraftarlarına yaptığı 'İstanbul rezervasyonu' seslenişi akıllara geldi.

Jürgen Klopp, geçtiğimiz sezon Real Madrid'e 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali sonrası bu yıl İstanbul'da düzenlenecek olan final için taraftarlarına ve camia mesaj göndermişti. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, taraftarlarının şimdiden İstanbul'da otel rezervasyonlarını yaptırmalarını istemişti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Buraya geri döneceğimize inanıyorum. Harika bir takımım var ve gelecek sezon yine harika bir takımım olacak. Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız! Courtois üst düzey kurtarışlar yaptı ve ne yazık ki hakemin gol kararı birkaç santimetre aleyhimize oldu." demişti.