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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu ilk maçları sona erdi. Real Madrid sahasında Chelsea'den yarı final avantajını kaparken, Milan ise zorlu Napoli mücadelesinde gecenin sürprizine imza attı.

REAL MADRID AVANTAJI KAPTI

La Liga devi Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi Santiago Bernabeu'da konuk etti. Ev sahibi ekip, 22'nci dakikada Fransız golcüsü Karim Benzema'nın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Chelsea'de Ben Chilwell, 59'uncu dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İspanyol ekibi, 74'üncü dakikada Marco Asensio'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 18 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de Stamford Bridge'de oynanacak.

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KARIM BENZEMA TARİH YAZIYOR

Real Madrid'in süperstarı Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 130. maçına çıktı ve Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu sıralamasında eski takım arkadaşı Sergio Ramos'u geride bırakarak Raul ile eşit duruma geldi. Bu alanda zirvede ise 150 maç ile Iker Casillas yer alıyor.

ASENSIO'DAN REKOR

Marco Asensio, Şampiyonlar Ligi'nde yedek kulübesinden gelip en çok gol atan oyuncu oldu.

1993'TEN SONRA BİR İLK

Chelsea, 1993'ten beri ilk kez üst üste 4 maçı gol atamadan tamamladı.

İKİ İTALYAN EKİBİNİN KARŞILAŞMASINDA MİLAN GALİP

İki İtalyan takımından Milan, Napoli'yi San Siro'da ağırladı. Milan, 40'ıncı dakikada Ismael Bennacer'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Deplasman ekibinde Frank Zambo Anguissa 74'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca Milan, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 18 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak.

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KIM MIN JAE'DEN KÖTÜ HABER

Napoli'nin vazgeçilmez futbolcularından olan Kim Min Jae ve Eljif Elmas, Milan - Napoli maçının ilk 11'de yer aldı. Sarı kart cezalısı olan Kim Min Jae, Napoli'nin Milan'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında forma giyemeyecek.

ELJIF ELMAS'TAN HAKEM İSYANI

Napoli'de Eljif Elmas, Milan maçının ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimine tepki gösterdi. Elmas, "Hiç böyle bir hakem yönetimi görmemiştim. İnanılmazdı. Her iki takım da benzer fauller yaptı ancak sadece bizim aleyhimize kararlar verildi." dedi.

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