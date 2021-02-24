Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! Luis Suarez ile Antonio Rüdiger...

Spor Arena Detay | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.



Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele Chelsea'ye galibiyeti getiren gol 68. dakikada Giroud'dan geldi. Fransız yıldızı röveşata golüyle takımını çeyrek final için avantajlı konuma getirdi. Maça damga vuran olay ise Luis Suarez ile Antonio Rüdiger arasındaki gerilim oldu...





VAR POZİSYONU 2 DAKİKA BEKLETTİ, GOL KARARI ÇIKTI

Atletico Madrid oyuncuları ve kenar yönetimi Giroud'nun attığı golde ofsayt beklentisi içindeydi. Fransız golcü pozisyonda rakip savunmanın önünde yer alıyordu. İkili mücadelede topu ayaktan çıkma anını kontrol eden VAR, Giroud'nun golü öncesi son dokunuşun Atletico oyuncularından olduğunu tespit etti.





İki karşılaşmanın da rövanşı, 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.







SUAREZ & RUDİGER GERİLİMİ!

Mücadelenin 78. dakikasında ise çok ilginç anlar yaşandı. Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Luis Suarez’in üstüne yürüdü. Bu dakikada gelişen Atletico atağında Uruguaylı, topla rakip arasına giren Rüdiger'in baldırını eliyle sıktı. Devamında sol ayağıyla rakibine çelme takmaya kalkan Suarez'e Antonio Rüdiger'in tepkisi çok sert oldu.

Rüdiger Suarez'in üzerine yürüdü ve ikili arasında itiş kakış yaşandı. Saha içindeki futbolcular bu gerilim sonrası iki futbolcuyu güçlükle sakinleştirdi.







ISIRIK VAKALARI HALA AKILLARDA

Dün akşam yaşananlar Luis Suarez'in geçmiş vakalarını akıllara getirdi. FIFA, 2014 Dünya Kupası D Grubu maçında İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'yi ısıran Uruguaylı forvet Luis Suarez'e, 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgilli tüm aktivitelerden men cezası vermişti.







Suarez 21 Nisan 2013'te Chelsea ile Liverpool arasında Anfield Road'da oynanan mücadelede ise Chelsea'nin Sırp oyuncusu Ivanovic'i de ısırmıştı. Suarez o ısırık sonrası İngiltere Futbol Federasyonu 10 maç 'ısırık' cezası vermişti.

BANA YAŞLI OLDUĞUMU SÖYLEDİLER



Luis Suarez, geçtiğimiz gün Barcelona'dan ayrılış süreciyle ilgili verdiği röportajda "Beni asıl rahatsız eden şey; bana yaşlı olduğumu, artık üst seviyede oynayamayacağımı ve harika bir takımı taşıyamayacağımı söylemeleri oldu. Bunu sevmedim" ifadelerini kullanmıştı.