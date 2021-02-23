Atletico Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid Chelsea maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Atletico ile Chelsea arasında oynanan yedi Avrupa kupası maçında taraflar ikişer galibiyet alırken; iki ekibin attığı gol sayılarında da 11-11 eşitlik bulunuyor. Atlético, Chelsea'ye rakip olduğu tek Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı. Atlético, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son sekiz sezonda yedinci kez gruptan çıkmayı başardı. Chelsea ise yarı finalde elendiği 2013/14'ten bu yana ilk kez turnuvada son 16 turunun ötesine geçmek istiyor. Diego Simeone yönetiminde iç sahada çıktığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının hiçbirini kaybetmeyen Atlético, son 12 karşılaşmada sadece bir gol yedi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Atletico Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Atlético, Avrupa arenasındaki son iç saha yenilgisini Eylül 2017'de Chelsea karşısında almıştı. O maç, aynı zamanda İspanyol ekibinin yeni stadı Wanda Metroplitano'da çıktığı ilk Avrupa kupası karşılaşmasıydı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az gol atan ekip Atlético. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçlarında en kısa süre skor dezavantajıyla oynayan takım Chelsea. Aynı süreçte Londra ekibinden daha az iç saha golü yiyen tek ekip ise Manchester City'ydi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı üç deplasman maçını da kazanan dört ekipten biri olan Chelsea, bu süreçte en fazla dış saha golü atan takım konumunda. Londra ekibi, Kupa 1'in eleme turlarında Mart 2012'den bu yana deplasman galibiyet alamıyor. Atlético forveti Luis Suarez, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği yedi sezonun hiçbirini gol katkısı sağlayamadan bitirmedi. Uruguaylı oyuncu, 2020/21'de henüz takımının herhangi bir golünde pay sahibi olamadı. Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda 2+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim, Chelsea forveti Olivier Giroud. Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en az üç maçta görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, Chelsea file bekçisi Edouard Mendy. Senegalli eldiven, bu süreçte kalesine gelen 16 şutun sadece birini kurtaramadı.
ATLETİCO MADRİD CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.