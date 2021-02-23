Atletico Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atlético, Avrupa arenasındaki son iç saha yenilgisini Eylül 2017'de Chelsea karşısında almıştı. O maç, aynı zamanda İspanyol ekibinin yeni stadı Wanda Metroplitano'da çıktığı ilk Avrupa kupası karşılaşmasıydı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az gol atan ekip Atlético. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç saha maçlarında en kısa süre skor dezavantajıyla oynayan takım Chelsea. Aynı süreçte Londra ekibinden daha az iç saha golü yiyen tek ekip ise Manchester City'ydi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı üç deplasman maçını da kazanan dört ekipten biri olan Chelsea, bu süreçte en fazla dış saha golü atan takım konumunda. Londra ekibi, Kupa 1'in eleme turlarında Mart 2012'den bu yana deplasman galibiyet alamıyor. Atlético forveti Luis Suarez, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği yedi sezonun hiçbirini gol katkısı sağlayamadan bitirmedi. Uruguaylı oyuncu, 2020/21'de henüz takımının herhangi bir golünde pay sahibi olamadı. Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda 2+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim, Chelsea forveti Olivier Giroud. Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde en az üç maçta görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, Chelsea file bekçisi Edouard Mendy. Senegalli eldiven, bu süreçte kalesine gelen 16 şutun sadece birini kurtaramadı.

ATLETİCO MADRİD CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Chelsea maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.