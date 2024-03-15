Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Erken final...

Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonucunda dev eşleşmeler ortaya çıktı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
PSG - Barcelona
YARI FİNAL
Atletico Madrid - Borussia Dortmund / PSG - Barcelona
Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
FİNAL
Atletico Madrid, Dortmund, PSG, Barcelona dörtlüsünden finale çıkan takım, Wembley'de oynanacak finalde ev sahibi olacak.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Organizasyonda çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan tarihlerinde, rövanş müsabakaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Yarı finallerde ilk karşılaşmalar 30 Nisan-1 Mayıs, ikinci maçlar da 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yarı final maç programı, çeyrek final rövanş maçlarının ardından 18 Nisan’da açıklanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunun finali, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.