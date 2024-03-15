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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Erken final...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Real Madrid
Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Erken final...
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 14:18

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Dev takımlar birbiriyle eşleşirken yarı final ve final yolu da ortaya çıktı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonucunda dev eşleşmeler ortaya çıktı.

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ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
PSG - Barcelona

YARI FİNAL

Atletico Madrid - Borussia Dortmund / PSG - Barcelona

Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City

FİNAL

Atletico Madrid, Dortmund, PSG, Barcelona dörtlüsünden finale çıkan takım, Wembley'de oynanacak finalde ev sahibi olacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Organizasyonda çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan tarihlerinde, rövanş müsabakaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı finallerde ilk karşılaşmalar 30 Nisan-1 Mayıs, ikinci maçlar da 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yarı final maç programı, çeyrek final rövanş maçlarının ardından 18 Nisan’da açıklanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunun finali, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

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Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Erken final...

 

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Real Madrid

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