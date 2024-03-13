Şampiyonlar Ligi gecesine Pepe damgası! 8 yıl sonra yaşandı, Mikel Arteta ve Arsenal...

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maç daha oynandı. Arsenal-Porto maçında Pepe'nin performansı çok konuşuldu.

BARCELONA EVİNDE HATA YAPMADI

Katalan ekibi, 1-1'in rövanşında Napoli'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'ya turu getiren golleri 15. dakikada Fermin Lopez, 17. dakikada Joao Cancelo ve 83. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 30. dakikada Amir Rrahmani'den geldi.

ARSENAL PENALTILARLA TURLADI

Gecenin diğer maçında Arsenal, penaltılar sonucunda Porto'yu 5-3 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasını Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 önde kapatan Arsenal, karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Uzatmaların da aynı skorla tamamlanmasının ardından penaltı atışlarına geçilirken penaltılarda Porto'yu 4-2 yenmeyi başaran Arsenal adını çeyrek finale yazdırdı.

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TROSSARD TARİHE GEÇTİ

Arsenal'de Leandro Trossard, Şampiyonlar Ligi tarihinde Arsenal formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan üçüncü oyuncu oldu (Alexis Sanchez ve Bukayo Saka ile birlikte).

8 YIL SONRA PENALTI HEYECANI

Ayrıca 2016 finalinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maç, penaltı atışlarına kaldı.

41 YAŞINDAKİ PEPE'NİN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen 41 yaşındaki Pepe, Porto formasıyla dikkat çeken bir performansa imza attı.

120 dakika boyunca sahada kalan Portekizli savunma oyuncusu, yaptığı hamlelerle ve oyunuyla izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

ARTETA İLE AYNI YAŞTA

Arsenal'in Teknik Direktörü Mikel Arteta ile aynı yaşta olan Pepe (41), kaleciler hariç 40 yaşın üstünde olup Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk futbolcu oldu.

MAÇ CONCEICAO'DAN İSYAN

Penaltı atışlarından hemen sonra iki yedek kulübesi arasında tartışma yaşanırken gerginlik büyümeden bitirildi. Maçın ardından Porto Teknik Direktörü Sérgio Conceição, “Mikel Arteta, maç sırasında yedek kulübesine döndü ve aileme İspanyolca hakaret etti. Maç sonunda kendisine hakaret ettiği kişinin artık aramızda olmadığını söyledim. Takımını daha fazla ve daha iyi çalıştırmakla ilgilensin.” ifadelerini kullandı.

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