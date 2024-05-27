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Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak! Muhtemel rakipler belli oldu

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#Galatasaray#Süper Lig#Şampiyonlar Ligi
Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak Muhtemel rakipler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 07:00

Bu sezon 2. ön elemeden girip gruplara kaldığı organizasyona bu kez daha geç katılacak Aslan’ın rakibi 5 Ağustos’ta belli olacak.

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Trendyol Süper Lig’de 2023- 24 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde play-off turundan itibaren temsil etmeye hak kazandı.

Dolayısıyla Aslan ilk Avrupa maçına 20 veya 21 Ağustos’ta çıkacak. Bu da demek oluyor ki Aslan’ın grup aşamasına kalması için tek tur geçmesi yeterli olacak. Ancak bu turu geçmek temsilcimiz için kolay olmayabilir zira 31.500 puanı bulunan Aslan’ı Shakhtar, Kızıl Yıldız, Young Boys, Dinamo Zagreb, PAOK gibi dişli rakipler bekliyor.

Maccabi Tel Aviv, Bodo/ Glimt, Ferençvaroş, Karabağ, Slovan Bratislava diğer olası rakipler. Aslan bu etabı geçerse 15.64 milyon Euro katılım parası kazanacak. Ayrıca grupta her galibiyet 2.8 milyon, her beraberlik 930 bin Euro gelir getirecek.

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G.SARAY’IN MUHTEMEL RAKiPLERi

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Shakhtar (Ukrayna)
Kızıl Yıldız (Sırbistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
PAOK (Yunanistan)
Maccabi (İsrail)
Ferençvaroş (Macaristan)
Karabağ (Azerbaycan)

AVRUPA’DA KiM NEREYE GiDiYOR?

G.Saray Şampiyonlar Ligi Play-Off 20-21 Ağustos
F.Bahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme 23 Temmuz
Beşiktaş Avrupa Ligi Play-Off 22 Ağustos
Trabzonspor Avrupa Ligi 2. Ön Eleme 25 Temmuz
Başakşehir Konferans Ligi 2.Ön Eleme 25 Temmuz

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#Galatasaray#Süper Lig#Şampiyonlar Ligi

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