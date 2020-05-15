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Futbol
MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 13:38,Son Güncelleme:

Salihli Beşiktaşlılardan gıda desteği

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Salihli Beşiktaşlılardan gıda desteği
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Manisa Salihli Beşiktaşlılar Derneği, aralarında topladıkları paralarla aldıkları gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Ramazan Ayı dolayısıyla kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları gıda paketi yardımlarına ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Gıda paketi desteğinde bulunan herkese teşekkür eden Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen, erzak paketlerini takım ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi. Dernek olarak ellerinden geldiğince ve güçlerinin yettiğince yardım faaliyetlerinde bulunmaya çalıştıklarını belirten Esen “Sosyal sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye çalışan bir dernek olarak, ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte de ihtiyacı olan ailelerimizin ihtiyaçlarını gıda paketi desteği ile bir nebze de olsa karşılaya bildiysek ne mutlu bizlere. Dernek olarak inşallah bu gıda paketi desteklerine devam edip, bu zorlu süreci omuz omuza hareket ederek aşacağız” dedi.

Salihli Beşiktaşlılardan gıda desteği

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