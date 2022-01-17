Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas yönetimine istifa çağrısı

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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 4-2 yenilirken müsabaka sonrası Burak Elmas yönetimine tepki gösteren isimlerden biri de ünlü oyuncu Şahan Gökbakar oldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Gökbakar, "Bu güne kadar tek kelime yazmadım. Hep sabır hep sabır. Saygım var makamınıza sayın başkan ama... Geçen sezon bir gol farkla şampiyonluğu kaçırmış takımı, bu hale nasıl getirebilir ya bir yönetim? Bu kadar aleni doğranan bir takıma nasıl sahip çıkamaz ya bir yönetim? Bunca zaman Galatasaray'a hizmet etmiş Fatih Hoca ile nasıl hak ettiği gibi vedalaşamaz ya bir yönetim? Koskoca Galatasaray'da bu kaleciyi nasıl oynatır ya bir yönetim? Böyle bir kadın futbol takımı nasıl kurar ya bir yönetim? Geleceğin takımını oluşturacağız deyip nasıl bu şekilde eline yüzüne bulaştırır ya bir yönetim? Bunca şey ortada iken nasıl hala o koltukta oturur bir yönetim? Bunlar Galatasaray'a hiç yakışmıyor bence" ifadeleriyle Burak Elmas yönetimini eleştirerek istifa çağrısı yaptı.

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