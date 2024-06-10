Sacha Boey'e Vincent Kompany'den 'piyango!' Okan Buruk, 'Düşünmüyoruz' demişti...

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Bayern Münih'in geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Sacha Boey, Bundesliga devinde beklenen performansı gösterememişti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan ve sezonun sona ermesiyle birlikte geleceği tartışılan Fransız sağ bek için İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

6 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Sky Sports'un haberine göre yeni teknik direktörü Vincent Kompany ile gelecek sezona sil baştan başlayacak olan Bayern Münih'te 6 futbolcuyla yollar ayrılacak.

Yeni sezonda hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için kolları sıvayacak olan Bayern'de Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry ve Noussair Mazraoui'nin takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

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BOEY'E YENİ FIRSAT

Noussair Mazraoui ve Joshua Kimmich'in olası ayrılıkları durumunda Kompany'nin Sacha Boey'i tercih edeceği ve yıldız futbolcu için yeni bir fırsatın doğacağı kaydedildi.

Geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla yalnızca 2 maça çıkabilen Boey, gol ya da asist katkısı gösterememişti.

OKAN BURUK'TAN SACHA BOEY YANITI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Okan Buruk, düzenlenen törende başarılı futbolcuyla ilgili konuşmuştu.

Buruk, "Sacha Boey yeni gitti ve sakatlığından dolayı çok oynayamadı. Ben, Bayern Münih'in kısa vadede Sacha'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. O yüzden bu tür bir konu yok. Beğendiğimiz, istediğimiz bir oyuncu ama oraya yeni bir hoca geldi. Şu anda öyle bir konu yok." ifadelerini kullanmıştı.