Sacha Boey'den Galatasaray yönetimini şaşırtan sözleşme cevabı!

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Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için lige verilen arada iç transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey ile görüşmeler devamm ediyor.

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Sacha Boey, kulüpten gelen yeni sözleşme teklifine beklenmedik bir cevap verdi.

Sabah'ın haberine göre Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı. 480 bin euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan 22 yaşındaki oyuncu, 800 bin Euro'ya sözleşmesini yenilemeyi kabul etmedi. Forma rekabetinde yedek bıraktığı vatandaşı Leo Dubois'i referans alan Fransız sağ bekin 1.8 milyon Euro istediği ortaya çıktı.

Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı. Sacha Boey'in talep ettiği rakamı çok yüksek bulan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncadan 1.1 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor.

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