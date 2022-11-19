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Son dakika: Galatasaray'da tekliflere kapılar kapalı! Dünya Kupası'nda mercek altında olacaklar...

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#Galatasaray#Katar#Dünya Kupası
Son dakika: Galatasarayda tekliflere kapılar kapalı Dünya Kupasında mercek altında olacaklar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Galatasaray'ın yıldızları Katar’da mercek altına alınacak ama sarı kırmızılılarda öncelik şampiyonlukta...

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Galatasaray’ın son haftalarda sergilediği performans ve yükselişi ile yıldız oyunculara olan ilgi de arttı. Dünya Kupası’nda giden Danimarkalı Victor Nelsson, Uruguaylı Lucas Torreira ve Belçika’nın en tecrübeli isimlerinden Dries Mertens’in performansını sadece Galatasaray değil önemli kulüpler de takip edecek.

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ÖNCELiK ŞAMPiYONLUKTA

Torreira’yı İtalyan devi Milan, Mertens’i Japon ekibi Vissel Kobe, Nelsson’u ise Marcao’nun da formasını giydiği Sevilla’nın kadrosuna katmak istediği bilinirken Galatasaray Kulübü tekliflere kapalı.

Sarı kırmızılılar 23. şampiyonluk hedefi nedeniyle ocak ayında olağanüstü bir durum yaşanmaz ise 3 futbolcusunu da bırakmayacak. Cimbom, takım iskeletinde en kilit noktalarda görev alan 3 yıldızına ciddi teklifler de gelse ‘Şampiyonluk’ yolunda kan kaybetmemek adına sezon sonunu bekleyecek.

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#Galatasaray#Katar#Dünya Kupası

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