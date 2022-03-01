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Rusya'nın işgali sonrası Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Markus Gisdol istifa etti

#Rusya Ukrayna#Lokomotiv Moskova#Markus Gisdol
Rusyanın işgali sonrası Lokomotiv Moskovada teknik direktör Markus Gisdol istifa etti

Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da Alman teknik direktör Markus Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle görevinden istifa etti.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubunda rakibi de olan Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Markus Gisdol görevinden istifa etti.

Alman teknik adam istifa sonrası yaptığı açıklamada; "Savaştan sorumlu olan bir ülkede görev yapamam, bu benim değerlerime uymuyor. Birkaç kilometre ötede insanlar savaşın acısını çekerken Moskova'da kalıp profesyonelce davranıp futbolcuları çalıştıramam. Görevimi bıraktım. " ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada ise Gisdol'un istifa ettiği ve Marvin Compper'in takımı çalıştıracağı ifade edildi.

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#Rusya Ukrayna#Lokomotiv Moskova#Markus Gisdol

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