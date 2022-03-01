Rusya'nın işgali sonrası Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Markus Gisdol istifa etti

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubunda rakibi de olan Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Markus Gisdol görevinden istifa etti.

Alman teknik adam istifa sonrası yaptığı açıklamada; "Savaştan sorumlu olan bir ülkede görev yapamam, bu benim değerlerime uymuyor. Birkaç kilometre ötede insanlar savaşın acısını çekerken Moskova'da kalıp profesyonelce davranıp futbolcuları çalıştıramam. Görevimi bıraktım. " ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada ise Gisdol'un istifa ettiği ve Marvin Compper'in takımı çalıştıracağı ifade edildi.